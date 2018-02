=== *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Ludwigshafen *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/Gerry Weber International AG, ausführliches Jahresergebnis, Halle/Westfalen *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 104 *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 09:20 DE/Stemmer Imaging AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), BI-PK, Bad Homburg *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar 10:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Technischer Kongress (bis 28.2.), Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern", Karlsruhe *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt *** 11:00 DE/Bundesbank, PK mit Präsident Weidmann zum Jahresbericht 2017, Frankfurt *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +1,46 zuvor: +1,54 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,0 zuvor: 114,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,2 zuvor: +8,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: +1,4 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zu Diesel-Fahrverboten, Leipzig 12:30 DE/Ifo-Chef Fuest, PG zum Bericht der European Economic Advisory Group zur Lage der europäischen Wirtschaft 2018, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und serbischer Staatspräsident Vucic, PK nach Gespräch, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 14:30 US/Fed-Chairman Powell, Veröffentlichung seines Eröffnungsstatements zur um 16:00 beginnenden Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,8% gg Vm; vorläufig +2,9% gg Vm *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 127,0 zuvor: 125,4 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich *** - DE/Stellenindex BA-X Februar *** - DE/Bayer AG, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags, Leverkusen *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar - DE/Bundeskanzleramt, Treffen von Wirtschaftsberater Röller mit dem Chef des neuen Daimler-Großaktionärs Geely, Shufu, Berlin - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2018 (bis 1.3.), Barcelona - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (seit 26.2.), Bonn - DE/Eon SE, Warnstreik der Mitarbeiter aus Brokdorf, Hamburg und ganz Niedersachsen sowie Bremen, Hannover ===

