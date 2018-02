Schmutz, Staub, Extremtemperaturen…

Das Bild eines Seilzug-Notschalters im Einsatz an einer Schüttgut-Förderanlage verdeutlicht besser als viele Worte, welche Anforderungen hier gelten. Das abgebildete Schaltgerät (Bild 2) ist in einer Anlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbaut, die Kalkstein aufbereitet. Die Staubbelastung ist deutlich zu sehen. Neben feinstem Staub gehören auch mechanische Beanspruchungen zu den Betriebsbedingungen.

Hinzu kommen weitere Extrembedingungen: hohe Temperaturen bis 50 °C und aufgrund der Meeresnähe eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit, die ungünstig ist für elektrische Bauteile. Das Salzwasser, das im Anlagenbereich zur Staubniederschlagung verwendet wird, verlangt von den Schaltgeräten zudem eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Insbesondere bei Anwendungen im Freien müssen die Geräte einen breiten Temperaturbereich abdecken. Neben den Seilzug-Notschaltern sind auch Bandschieflaufschalter im Einsatz. Sie überwachen bei Schüttgut-Förderanlagen den gleichmäßigen Lauf des Bandes und geben eine Meldung aus, wenn es zu Abweichungen vom Gurtlauf kommt.

Ein "normales" Schaltgerät würde bei solchen Einsätzen sehr schnell die Grenzen seiner Belastbarkeit erreichen. Dem Konstrukteur von Maschinen und Anlagen für die Schüttguttechnik stehen aber Schaltgeräte zur Verfügung, die eigens für derartige Heavy-duty-Anwendungen ...

