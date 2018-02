Banken verlangen für ihre Dienste meist Gebühren, nicht aber bei Gehaltskonten. Trotzdem sollten Kunden wählerisch sein.

Bargeld ist die liebste Zahlungsart der Deutschen. Moderne Alternativen wie das kontaktlose Bezahlen per Smartphone werden noch immer kaum genutzt, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Marktwächterteams der Verbraucherzentrale Sachsen. Rund 40 Prozent der befragten Girokontobesitzer gaben dort an, mindestens einmal pro Woche Bargeld am Automaten abzuheben, im Schnitt jeweils 248 Euro.

Unangenehm wird es für die deutschen Bargeld-Fans, wenn Institute fürs Geldabheben am Automaten Gebühren verlangen. Zwar bezahlen Fremdkunden schon lange ein Entgelt, wenn Geld abgehoben wird. Inzwischen nehmen einige Banken aber auch Gebühren, wenn Kunden an institutseigenen Automaten Geld ziehen. Untersuchungen zufolge verfolgen deutschlandweit rund 150 Kreditinstitute diese Strategie, in erster Linie Volksbanken und Sparkassen.

Kritik der Verbraucher

Verbraucherschützer sehen das kritisch. "Abhebeentgelte am Geldautomaten der Bank, bei der Verbraucher auch ihr Konto haben, sind aus unserer Sicht fragwürdig", sagt Kerstin Schulz, Teamleiterin Marktwächter Finanzen bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat Ende vergangenen Jahres wegen Gebühren für Barauszahlungen gegen eine norddeutsche Sparkasse Klage am Landgericht Kiel eingereicht (Az.: 4 O 211/17).

Kreditinstitute zeigen sich immer erfinderischer dabei, ihren Kunden Gebühren für ehemals kostenlose Dienstleistungen zu berechnen. Für Bankkunden wird es deshalb immer wichtiger, Konditionen zu vergleichen. Wie unterschiedlich die Geschäftsbedingungen rund um Girokonten ausfallen können, zeigt eine Auswertung der FMH-Finanzberatung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...