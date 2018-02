Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GEHÄLTER - Die Gehälter von Fach- und Führungskräften in Deutschland klaffen zum Teil deutlich auseinander - je nach Beruf, Branche, Größe des Unternehmens und Region gibt es große Unterschiede. Das zeigt eine neue Umfrage der Job-Plattform Stepstone unter 50.000 Fach- und Führungskräften, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Während Spitzenkräfte in Deutschland im Durchschnitt 56.000 Euro brutto im Jahr verdienen, liegt das Durchschnittsgehalt von Ärzten bei 84.000 Euro, gefolgt von Bankern mit 71.000 und Ingenieuren mit 67.000 Euro. Jeder dritte Arzt meldete in der Umfrage sogar ein Gehalt von mehr als 100.000 Euro, bei Bankern war es nur jeder siebte. Am unteren Ende der Skala rangieren Fachkräfte in Pflege- und Therapieberufen mit durchschnittlich 38.500 Euro oder das Handwerk mit 39.000 Euro. (SZ S. 17)

KRANKENVERSICHERUNG - Der designierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht bei der privaten Krankenversicherung "massiven Reformbedarf". Innerhalb der privaten Krankenversicherung müssten "immer mehr Menschen im Verhältnis zu ihren Einkommen sehr hohe Beiträge zahlen", sagte Spahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Wir müssen verhindern, dass für einen einfachen Polizisten stark steigende Beiträge im Alter zu einer sozialen Frage werden." (Redaktionsnetzwerks Deutschland)

EU-EINLAGENSICHERUNG - Der künftige EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und sein Vorgänger Vítor Constâncio haben ähnliche Positionen. Das zeigte sich am Montag im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, der de Guindos zu einer Anhörung geladen hatte. Der Spanier nutzte die Gelegenheit, um für den in Deutschland umstrittenen EU-Sparerfonds zu werben. Eine voll vergemeinschaftete Einlagensicherung "garantiert gleiche Wettbewerbsbedingungen" zwischen den Banken und "befördert eine größere finanzielle Integration" der Euro-Zone, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme de Guindos' für das Parlament. Die Risiken in den Bankenbilanzen seien "substanziell reduziert" worden, meint der Christdemokrat. Das gelte auch für faule Kredite. Deren immer noch hohes Niveau bleibe allerdings "die wichtigste Herausforderung für den Bankensektor der EU". (Handelsblatt S. 31)

BREXIT - Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), beklagt, dass sich für die deutschen Unternehmen die Folgen des Brexits zu einem "kaum kalkulierbaren Risiko" entwickelten. Nach einer Sonderauswertung der IHK-Unternehmensumfrage 2018 zum Brexit, die Welt exklusiv vorliegt, sind konkrete Auswirkungen der bevorstehenden Scheidung schon eingetreten. "Der Handel deutscher Unternehmen mit dem Vereinigten Königreich nimmt bereits deutlich ab", heißt es in dem Papier. (Welt S. 10)

ZINSEN - Die zehnjährige Bundesanleihe verzinst sich aktuell mit 0,7 Prozent. Gleichwohl tut der Fiskus weiterhin so, als wenn 6 Prozent die Regel wäre. Das bekommen Steuerschuldner zu spüren, aber auch Unternehmen, wenn sie ihren Mitarbeitern Zusagen für das Alter gemacht haben und Rückstellungen bilden müssen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer dringt in einem Positionspapier auf eine marktgerechte Verzinsung. (FAZ S. 17)

BUNDESWEHR - Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bei sensiblen, für Auslandseinsätze besonders notwendigen Waffensystemen war zuletzt stark eingeschränkt. Das geht aus einem neuen Bericht zur Funktionsfähigkeit der Hauptwaffensysteme der Truppe im vergangenen Jahr hervor, der den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorliegt und der am Mittwoch im Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgestellt werden soll. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

