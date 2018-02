Medienmitteilung

27. Februar 2018

Jahresergebnis per 31. Dezember 2017

Starkes operatives Ergebnis. Antrag zu einer erhöhten Dividende von CHF 3.40 pro Aktie.

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) betrug CHF 178.3 Mio. Die Zunahme um 3.3% gegenüber dem Vorjahr (2016: CHF 172.5 Mio.) resultierte in erster Linie aus dem Verkauf des Wohnbauprojekts "Salmenpark II" in Rheinfelden.

Immobilienportfolio

Der Bilanzwert des gesamten Portfolios betrug Ende 2017 CHF 7.046 Mrd. (Ende 2016: CHF 6.894 Mrd.). Dazu kam per 1. Februar 2018 (Eigentumsübertragung) ein erstklassiges, voll vermietetes Immobilienportfolio im Wert von CHF 190 Mio. (diese Akquisition wurde bereits am 8. Dezember 2017 publiziert). Alle neun Immobilien sind zentral gelegen und in einem ausgezeichneten Zustand. Fünf Liegenschaften befinden sich im Genfer Bankenviertel, zwei in Lugano und je eine in Lausanne und Fribourg. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf CHF 7.1 Mio., die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt rund acht Jahre. Verkauft wurden 2017 eine kleinere Liegenschaft in Gwatt (Thun), ein Depot in Aigle sowie das Wohnbauprojekt "Salmenpark II" in Rheinfelden.

Die Leerstandsquote konnte per Ende 2017 auf 8.2% reduziert werden (Ende 2016: 9.3%). Von diesen 8.2% waren 1.1 Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten zurückzuführen.

Die Projektentwicklungen wurden planmässig weitergeführt. Erwähnenswert ist die vor wenigen Tagen erfolgte Vermietung beim Renovationsprojekt am Bahnhofplatz/Bahnhofquai in Zürich. Die deutsche Hotelgruppe Ruby Hotels & Resorts wird Mieterin der Liegenschaft Waisenhausstrasse 2/4, Bahnhofquai 7. Die Eröffnung des ersten Ruby-Hotels in Zürich mit rund 210 Zimmern ist für 2021 geplant. Das von Ruby "Lean Luxury" genannte Konzept passt bestens an diesen hervorragenden Standort mit ausgezeichneter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die restlichen Mietflächen (ehemals Restaurant Movie) werden wiederum als Restaurant ausgebaut. Bis 2021 wird die Liegenschaft umfassend renoviert.

Beim Neubau "Grosspeter Tower" in Basel, der nächstens fertiggestellt wird, beträgt der Vermietungsstand neu 75%. Beim Renovationsprojekt "Hardturmstrasse / Förrlibuckstrasse" in Zürich-West sind ebenfalls 75% vermietet. Und beim Projekt "Rue du Marché" in Genf, wo die international tätige Hotelgruppe citizenM im September 2017 einen Mietvertrag unterzeichnet hat, sind 70% vermietet. Bei der "Residenza Parco Lago" in Paradiso (Lugano) ist der Baustart im März 2017 erfolgt. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2020 gerechnet. Die Investitionssumme beträgt rund CHF 80 Mio. Sämtliche Einheiten (überwiegend Eigentumswohnungen) werden veräussert.

Jahresergebnis 2017

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) erreichte CHF 178.3 Mio. (2016: CHF 172.5 Mio.). Die Zunahme um 3.3% gegenüber dem Vorjahr resultierte in erster Linie aus dem Verkauf des Wohnbauprojekts "Salmenpark II" in Rheinfelden, welcher CHF 14.5 Mio. (nach Steuern) zum Ergebnis beisteuerte. Der Liegenschaftsertrag sank um CHF 3.9 Mio., insbesondere aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses mit dem einzigen Mieter der Liegenschaft Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy per Mitte 2016. Der Betriebsaufwand sank um CHF 1.1 Mio. auf CHF 55.9 Mio. (2016: CHF 57.0 Mio.). Der Finanzaufwand verringerte sich um CHF 2.1 Mio. auf CHF 24.4 Mio. (2016: CHF 26.4 Mio.).

Der Reingewinn (inklusive Bewertungseffekte) erreichte CHF 257.4 Mio. (2016: CHF 134.9 Mio.). Diese markante Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergab sich hauptsächlich aus der Aufwertung um CHF 83.3 Mio. im Rahmen der regulären periodischen Neubewertung der Liegenschaften (2016: Abwertung um CHF 50.2 Mio.). Der Steueraufwand erhöhte sich um CHF 14.2 Mio. auf CHF 44.0 Mio. (2016: CHF 29.7 Mio.). Zu erwähnen ist diesbezüglich, dass ab dem 3. Quartal 2017 der neue, tiefere Unternehmenssteuersatz im Kanton Waadt berücksichtigt wurde. Daraus resultierte ein positiver Effekt (Auflösung von latenten Steuern) in der Höhe von CHF 17.0 Mio. Davon betrafen CHF 12.9 Mio. Neubewertungen des Immobilienportfolios, die keinen Einfluss auf das Ergebnis ohne Bewertungseffekte haben.

Der Reingewinn pro Aktie (ohne Bewertungseffekte) betrug CHF 3.89 (2016: CHF 3.76). Der Reingewinn pro Aktie (inklusive Bewertungseffekte) betrug CHF 5.61 (2016: CHF 2.94).

Solide Kapitalstruktur

Mit einem Eigenkapital von CHF 3.989 Mrd. (Ende 2016: CHF 3.867 Mrd.) - entsprechend einer Eigenkapitalquote von 54.0% (Ende 2016: 54.9%) - bleibt die Eigenkapitalbasis stark.

Das zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF 2.491 Mrd. bzw. 33.7% der Bilanzsumme (Ende 2016: CHF 2.248 Mrd. bzw. 31.9%). Um die Zinsbindung zu verlängern, wurden 2017 eine Anleihe und eine Privatplatzierung um insgesamt CHF 225 Mio. aufgestockt. Dabei wurden Festgeldanlagen um CHF 175 Mio. auf CHF 275 Mio. erhöht. Unter Abzug dieser CHF 275 Mio. beträgt die Fremdkapitalquote 31.2%.

Per Stichtag Ende 2017 lag der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei 0.99% (Ende 2016: 1.28%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 3.6 Jahre (Ende 2016: 4.3 Jahre). Aktuell stehen ungenutzte zugesicherte Kreditlinien von CHF 680 Mio. zur Verfügung.

PSP Swiss Property verfügt über Ratings von zwei internationalen Rating-Agenturen: Senior Unsecured Rating A- (Ausblick stabil) von Fitch und Issuer Rating A3 (Ausblick stabil) von Moody's. Diese Ratings sind wichtig bei Bond-Emissionen. So wurde am 31. Januar 2018 die ausstehende CHF 100 Mio. 0.375%-Anleihe (Fälligkeit 2026), die im April 2016 ausgegeben wurde, um nominal CHF 100 Mio. auf CHF 200 Mio. aufgestockt.

Wesentliche Anträge an die Generalversammlung vom 5. April 2018

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2017 eine erhöhte ordentliche Dividenden-ausschüttung von CHF 3.40 pro Aktie (Vorjahr: CHF 3.35). In Relation zum Jahresgewinn (ohne Bewertungseffekte) entspricht dieser Betrag einer Payout-Ratio von 87.5%; im Verhältnis zum Jahresendkurs 2017 von CHF 92.35 ergibt dies eine Rendite von 3.7% bzw. 3.8% zum aktuellen Aktienkurs.

Es stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses sowie Herr Dr. Luciano Gabriel als Präsident des Verwaltungsrats für eine Wiederwahl zur Verfügung. Das Audit Committee und das Compensation Committee sollen weiterhin aus den vier bisherigen Mitgliedern bestehen, nämlich den Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser, Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler, wobei Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser weiterhin als Vorsitzender beider Ausschüsse vorgesehen ist. Neu wurde zwecks Vorbereitung von künftigen Ernennungen ein Nomination Committee (Nominationsausschuss), bestehend aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz), Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle, gebildet.

Ausserdem beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Marktumfeld und Ausblick 2018

Der Akquisitionsmarkt für erstklassige Geschäftsliegenschaften bleibt hart umkämpft. Grund dafür ist der unveränderte Anlagenotstand bei den institutionellen Investoren. Der Vermietungsmarkt bleibt herausfordernd, jedoch darf gegenüber den letzten Jahren mit einer gewissen Erholung gerechnet werden. Im anhaltenden Verdrängungswettbewerb hat sich einmal mehr erwiesen, dass Lage und Qualität der angebotenen Objekte für den Erfolg entscheidend sind.

Der Fokus von PSP Swiss Property liegt unverändert auf der Renovation und Modernisierung ausgewählter Liegenschaften, der Weiterentwicklung ihrer Areale und Projekte sowie den Vermietungsaktivitäten.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Ebitda (ohne Bewertungseffekte) von über CHF 235 Mio. erwartet (2017: CHF 242.8 Mio.). Während der Liegenschaftsertrag um rund CHF 8 Mio. zunehmen wird, wird der Ertrag aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen sinken. Der erwartete Ebitda-Rückgang ist hauptsächlich die Folge von tiefer prognostizierten Erträgen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen.

Bei den Leerständen per Ende 2018 wird mit einer Quote von 8.5% gerechnet (Ende 2017: 8.2%). Der leichte Anstieg ist hauptsächlich auf die anstehende Umklassifizierung des Neubaus "Grosspeter Tower" in Basel zurückzuführen.

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen Einheit 2016 2017 +/-1 Liegenschaftsertrag CHF 1 000 276 316 272 454 -1.4% EPRA like-for-like Veränderung % -1.6 -1.12 Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften CHF 1 000 -50 208 83 253 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Wohnungen) CHF 1 000 14 224 20 243 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Anlageliegenschaften) CHF 1 000 1 354 627 Total übrige Erträge CHF 1 000 6 291 5 043 Reingewinn CHF 1 000 134 867 257 403 90.9% Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge3 CHF 1 000 172 548 178 251 3.3% Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 000 241 572 242 817 0.5% Ebitda-Marge % 81.3 81.5 Bilanzsumme CHF 1 000 7 041 368 7 384 243 4.9% Eigenkapital CHF 1 000 3 866 754 3 988 560 3.2% Eigenkapitalquote % 54.9 54.0 Eigenkapitalrendite % 3.5 6.6 Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 000 2 248 436 2 491 087 10.8 Zinspflichtiges FK in % der Bilanzsumme % 31.9 33.74 Portfoliokennzahlen Anzahl Anlageliegenschaften Stück 161 157 Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 000 6 297 968 6 383 901 1.4% Brutto-Rendite % 4.3 4.2 Netto-Rendite % 3.6 3.5 Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 9.3 8.2 Anzahl Areale/Entwicklungsliegenschaften Stück 10 12 Bilanzwert Areale/Entwicklungsliegenschaften CHF 1 000 595 885 661 892 11.1% Personalbestand Periodenende/Entsprechend Vollzeitstellen Personen 90/84 86/81 Kennzahlen pro Aktie Gewinn pro Aktie (EPS)5 CHF 2.94 5.61 90.9% Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge5 CHF 3.76 3.89 3.3% Ausschüttung pro Aktie CHF 3.35 3.406 1.5% Eigenkapital pro Aktie (NAV)7 CHF 84.30 86.96 3.2% EK pro Aktie vor Abzug latenter Steuern7 CHF 100.95 104.22 3.2% Aktienkurs Periodenende CHF 88.00 92.35 4.9%

1 Differenz zu FY 2016 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2016. 2 +0.4%, exkl. Liegenschaft Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy. 3 Der "Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge" entspricht dem konsolidierten Reingewinn ohne Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den realisierten Erfolg aus Verkäufen von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen Bestandteil des "Reingewinns ohne Liegenschaftserfolge". 4 Exkl. Anleihe resp. Privatplatzierung über total CHF 275 Mio., welche in Form von Festgeld angelegt wurden: 31.2%. 5 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien. 6 Antrag an die ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2018 für das Geschäftsjahr 2017: Ausschüttung von Dividende aus dem Bilanzgewinn. 7 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

Bericht und Präsentation sind unter www.psp.info verfügbar

(www.psp.info/Finanzberichte: http://www.psp.info/Finanzberichte)

(www.psp.info/Praesentationen: http://www.psp.info/Praesentationen)

Heute, 15 Uhr (CET): Telefonkonferenz in Englisch

Europa · +41 (0)58 310 50 00

Grossbritannien · +44 (0)207 107 0613

USA · +1 (1)631 570 56 13

Weitere internationale Einwahlnummern · (https://media.choruscall.ch/documents/Attended_DI_numbers.pdf: https://media.choruscall.ch/documents/Attended_DI_numbers.pdf)

Agenda

Ordentliche Generalversammlung 2018 · 5. April 2018

Publikation Q1 2018 · 8. Mai 2018

Publikation H1 2018 · 17. August 2018

Publikation Q1-Q3 2018 · 13. November 2018

Ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2018

Die ordentliche Generalversammlung findet am 5. April 2018 um 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr) im Lake Side, Bellerivestrasse 170, in 8008 Zürich statt.

Die Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats - samt Antwortschein zur Bestellung der Zutrittskarte bzw. Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - wird den stimmberechtigten Aktionären voraussichtlich am 14. März 2018 per Post zugestellt. Die Einladung wird zudem im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf (www.psp.info: http://www.psp.info) publiziert bzw. in Kurzfassung in mehreren Tageszeitungen veröffentlicht. Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem Antwortschein oder dem elektronischen Weisungserteilungssystem per Internet auf (https://netvote.ch/pspswissproperty: https://netvote.ch/pspswissproperty) erteilt werden. Der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein muss spätestens am 3. April 2018 im Besitz des Aktienregisters der Gesellschaft ((areg.ch: http://areg.ch/) ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bzw. des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Proxy Voting Services GmbH, CH-8024 Zürich) sein. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens am 3. April 2018, 23.59 Uhr (MEZ), zu erteilen.

Das Aktienregister wird bis am 29. März 2018 nachgeführt. Die am 29. März 2018 (Stichtag) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind an der Generalversammlung teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 30. März bis und mit 5. April 2018 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Unter der Voraussetzung der Zustimmung durch die Generalversammlung erfolgt die beantragte Dividendenausschüttung ab dem 11. April 2018 (Zahlungsdatum), mit ex-Datum am 9. April 2018.

Massgeblich sind in jedem Fall die Angaben in der Einladung und auf dem Antwortschein, die ausdrücklich vorbehalten werden.

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.0 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.1 Mrd. aus. Die 86 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

None of the information in this press release constitutes an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. None of the securities of the Company referred to in this press release have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.