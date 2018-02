Der Bezahlvorgang in Österreich und Deutschland wird mit dem smarten Kassensystem der nächsten Generation nachhaltig verändert

Die Clover Mini und CloverFlex werden auf der EuroCIS 2018 (Halle 09, Stand 9C60) ausgestellt sein

Das Technologieunternehmen First Data, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Zahlungssystemen, kündigte heute die Einführung ihrer Produkte CloverTM Mini und CloverTM Flex für den österreichischen Markt an. Einzigartig in ihrer Ausführung handelt es sich dabei um intelligente und zuverlässige Bezahlterminals, die aus jedem Bezahlvorgang maximalen Mehrwert sowohl für Unternehmer als auch für Kunden generieren. Für Händler bedeutet das schnellere Zahlungstransaktionen, höhere betriebliche Effizienz und besseren Kundenservice. Für den Endkunden heißt das bequemere und schnellere Bezahlabwicklung an der Kasse.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180226006583/de/

Clover Mini (Photo: Business Wire)

Clover Mini und Clover Flex vereinen Hardware und Software. Die Terminals bedienen ein breites Spektrum an möglichen Zahlungsmethoden und können somit alle gängigen Kredit- und Debitkarten akzeptieren (PIN-Eingabe, Unterschrift-Eingabe, NFC, EMV und Magnetstreifen). Des Weiteren gibt es Zubehör und einen Kundendienst. Modernste Technologie sorgt für eine rasche, bequeme und sichere Zahlungsabwicklung. Genutzt werden können die Produkte als Standalone-Lösung oder oder als integriertes Kassensystem.

"Wir haben beobachtet, wie die Verwendung unserer Produkte in den USA und Großbritannien stetig zunahm, während wir Unternehmen ausgestattet haben, die von Cafés bis hin zu großen Sportarenen reichen," berichtet Michael Neborak, Vizepräsident und Marktverantwortlicher für die Regionen Europa, Afrika und Naher Osten bei First Data. "Wir freuen uns heute zwei der erfolgreichsten Clover-Produkte in Österreich auf den Markt zu bringen. Damit stellen wir das Bezahlsystem der nächsten Generation schon heute unseren Kunden zur Verfügung".

Händler, die die Clover-Geräte einsetzen, können diese unterstützt durch eine eigene Plattform über ein Smartphone, Computer oder Tablet in Echtzeit verwalten. So haben Unternehmer immer alles auf einen Blick zur Verfügung. Die Clover-Plattform ermöglicht unter anderem die Überwachung von getätigten Finanztransaktionen, den Zugriff auf alle Belege, sowie die orts- und zeitunabhänige Konfiguration verschiedener Einstellungen.

Das Clover Mini und Clover Flex bieten auch Zugriff auf Clover's Appstore, welcher mit über 300 verschiedenen Anwendungen derzeit noch vorwiegend von Drittanbietern aus den USA ausgestattet ist. Mit dem Markteintritt in Deutschland und Österreichbietet dies künftig Software--Entwicklern in Europa die Möglichkeit, ihre eigenen Applikationen für Händler im Appstore zu entwickeln und damit einhergehend anzubieten. Des Weiteren wird die einfache Integration mit zahlreichen anderen, unabhängigen Softwareanbietern, Mehrwertdienstleistern, Softwareentwicklern und Systemintegratoren gezielt unterstützt.

Clover Mini

Das Clover Mini als kleinere Point-of-Sale Lösung bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle Leistungen. Das Clover Mini bietet folgende Funktionen:

Front Kamera, die das Lesen von Bar- und QR-Codes ermöglicht

Wifi, 3G oder Ethernet Verbindung

7" Antimicrobial Corning-Gorilla-Glas Bildschirm

Touchscreen, PIN-Eingabe für Kartenzahlungen

Clover Flex

Obwohl das Clover Flex für alle Arten von Unternehmen geschaffen worden ist, passt die flexible Lösung insbesondere für die Bereiche Gastronomie, Einzelhandel sowie für Dienstleistungsbetriebe. Das kompakte, tragbare Clover Flex ermöglicht es, Zahlungen dort anzunehmen, wo immer dies erforderlich ist: in der Warteschlange, in allen Stockwerken des Geschäftes oder sogar Zuhause beim Kunden. Das Cover Flex bietet folgende Funktionen:

Eingebauter Drucker für Rechnungen, 1D/2D Barcode-Scanner mit Kamera

Langhaltbare Lithium-Ion Batterie mit einer Laufzeit bis zu 8h (mit einer Aufladung)

Bildschirm mit elektronischem Signaturfeld

Rechnungen können digital (Mail, Datenbank) oder analog (Druck) ausgestellt werden

5-Zoll, 720x1080 IPS LCD kapazitiver Touch-Display für helle Anzeigen

Leichtgewichtiges Gerät mit einem Gewicht von lediglich 450 Gramm

Handliche und kompakte Handhabung

Für weitere Informationen zu First Data in Deutschland und Österreich klicken Sie bitte hier. Besuchen Sie uns auf der EuroCis in Duesseldorf.Sie finden unseren Messestand in der Halle 09, Stand 9C60. Wir stellen Ihnen dort Clover Mini und Clover Flex vor.

Über First Data

First Data ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Anbieter von innovativen Zahlungssystemen. Mit rund 6 Mio. Niederlassungen und 4.000 Finanzinstitiutionen weltweit ist First Data in mehr als 100 Ländern vertreten. 22.000 Geschäftspartner auf der ganzen Welt stellen sicher, dass Unternehmen von Start-ups bis zu Konzernen ihre täglich mehr als 3.00 getätigten Transaktionen pro Sekunde, die insgesamt ein Volumen von 2,4 Billionen Dollar pro Jahr ergeben, sicher und effizient durchgeführt werden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180226006583/de/

Contacts:

Nicole Jung (German speaker)

Beach Hut PR on Behalf of First Data German and Austrian inquiries

+353 86 885 4119

nicole@beachhutpr.com