Balz Hösly wird Mitglied des Verwaltungsrats der MCH Group AG Dr. Balz Hösly, Legal Partner des integrierten Anwalts-, Steuer- und Complianceunternehmens MME in Zürich und Zug, wird per 1. März 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der MCH Group AG in Basel. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat ihn in dieses Gremium abgeordnet. Gemäss Statuten der MCH Group AG hat der Kanton Zürich das Recht, ein Mitglied des Verwaltungsrates zu bestimmen. Dr. Balz Hösly übernimmt dieses Mandat als Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, die den Kanton Zürich seit 2016 im Verwaltungsrat der MCH Group AG vertreten hat und aus diesem per Ende Februar 2018 zurücktreten wird. Medienkontakt

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com (mailto:christian.jecker@mch-group.com)

www.mch-group.com (http://www.mch-group.com) Medienmitteilung Online:

MCH Group / News / Medienmitteilungen (https://www.mch-group.com/de-CH/news/medienmitteilungen.aspx)

