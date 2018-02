Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Dienstag (12.00 Uhr), ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind. Das Urteil könnte eine bundesweite Signalwirkung haben. Im Zentrum steht die Frage, ob Städte nach geltendem Recht eigenmächtig Verbote anordnen können - oder ob es neue, bundeseinheitliche Regeln geben...

Den vollständigen Artikel lesen ...