Sensirion AG: Sensirion Holding AG plant Börsengang an der SIX Swiss Exchange

Pressemitteilung 27. Februar 2018

Sensirion Holding AG plant Börsengang an der SIX Swiss Exchange

- Sensirion Holding AG, ein führender globaler Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren mit Sitz in Stäfa, Schweiz, plant den Börsengang und will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen.

- Sensirion ist ein führendes Unternehmen im Bereich von Umwelt- und Durchflusssensoren; ein hoch spezialisiertes Sensorunternehmen und gut positioniert, um das Wachstum bei Umwelt- und Durchflusssensoren auszuschöpfen, das von strukturellen Megatrends und dem Internet der Dinge angetrieben wird.

- Sensirion erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio., ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) von CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18%.

- Im geplanten Börsengang (IPO) sollen überwiegend bereits bestehende Aktien platziert werden, die vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch gehalten werden; zusätzlich plant Sensirion neue Aktien im Umfang von rund CHF 55 Mio. im Basisangebot zu emittieren.

- Die Gründer und Co-Verwaltungsratspräsidenten Felix Mayer und Moritz Lechner bleiben voll in Sensirion investiert, langfristig engagiert und beteiligen sich an der zukünftigen Entwicklung von Sensirion.

- Sensirion strebt eine Erweiterung der Aktionärsbasis einschliesslich einiger engagierter Ankeraktionäre an, um eine nachhaltige Geschäftsentwicklung basierend auf gezielten langfristigen Investitionen und einem ausgeprägten Unternehmergeist sicherzustellen.

- Der Nettoerlös aus der Platzierung neuer Aktien verschafft Sensirion mehr Flexibilität bei der künftigen Finanzierungs- und Unternehmensstrategie und ermöglicht es der Gesellschaft ferner, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

- Sensirion geht davon aus, dass der Börsengang je nach Marktbedingungen in den kommenden Monaten stattfinden wird.

Felix Mayer, Mitgründer und aktueller Co-Verwaltungsratspräsident der Sensirion Holding AG, kommentiert: «Sensirion wurde vor 20 Jahren als Spin-off der ETH Zürich gegründet und ist heute weltweit führend im Bereich hochentwickelter Umwelt- und Durchflusssensoren. Der geplante Börsengang an der SIX Swiss Exchange ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von Sensirion und ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Geschichte unseres Unternehmens. Moritz Lechner und ich sind seit 20 Jahren bei Sensirion und waren über zehn Jahre lang Co-CEOs. Wir bleiben voll im Unternehmen investiert und engagiert und werden uns weiter auf Innovation konzentrieren, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Mit dem geplanten Börsengang wollen wir unsere Aktionärsbasis einschliesslich einiger langfristig orientierter Kernaktionäre erweitern, die Sensirion auf dem weiteren Weg begleiten werden. Die angestrebte stabile Aktionärsstruktur sichert die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens auf der Basis der bewährten Kombination aus langfristig angelegten Investitionen sowie einer anerkannten unternehmerischen Kultur und Verhaltensweise.»

Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion, ergänzt: «Der Börsengang an der SIX Swiss Exchange bietet Sensirion ausgezeichnete Perspektiven. Wir glauben, dass Sensirion gut positioniert ist, um von den attraktiven Aussichten der Sensorindustrie zu profitieren, die durch starke Markttrends und dem daraus resultierenden Anstieg der Kundennachfrage angetrieben werden. Der höhere Bekanntheitsgrad und die weitere finanzielle Flexibilität werden es uns aus unserer Sicht ermöglichen, weitere Wachstumsmöglichkeiten besser zu unterstützen. Auch kann die verstärkte Wahrnehmung von Sensirion zusammen mit unserer unternehmerisch geprägten Unternehmenskultur helfen, die besten verfügbaren Talente für uns zu gewinnen. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass unsere Kunden und Mitarbeitenden vom Börsengang profitieren werden.»

Sensirion in Kürze Sensirion ist ein 1998 als Spin-off der ETH Zürich gegründetes und auf die Herstellung von Sensoren spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Es beschäftigt weltweit rund 735 Mitarbeitende (auf Vollzeitstellen gerechnet) und

beliefert Endmärkte in der Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie der Unterhaltungselektronik. Sensirion ist führend auf dem Gebiet der Sensorinnovation und blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Produktion von Umwelt- und Durchflusssensoren zurück. Sensirion stellt täglich etwa 350'000 Sensoren her und hat weltweit bis dato insgesamt bereits über 500 Mio. Sensoren verkauft. Im Markt für kombinierte Feuchte- und Temperatursensoren nahm Sensirion gemessen am Umsatz im Jahr 2016 mit einem Anteil von über 50% aller weltweiten Anwendungen eine führende Position ein. [1] Sensirion erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio., ein bereinigtes EBITDA von CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18%.

Sensirion Holding AG wird derzeit gemeinsam von Gottlieb Knoch und den Gründern Moritz Lechner und Felix Mayer kontrolliert. Gottlieb Knoch hält 55,5% [2] und die Gründer halten zusammen 14,0%2 des Aktienkapitals. Die Gründer bleiben als starke Ankeraktionäre vollumfänglich in Sensirion investiert. Andere Mitarbeitende von Sensirion halten 8,5%2 des Aktienkapitals, während sich der Rest im Besitz von weiteren Verwaltungsratsmitgliedern, einer Reihe von Family Offices sowie Privatanlegern befindet.

Stärken von Sensirion

Starkes Marktwachstum dank langfristiger Megatrends

Sensirion ist ein führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren für die Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie Unterhaltungselektronik. Angetrieben durch langfristige Trends wie Energieeffizienz, Lebensqualität, Digitalisierung und Automatisierung, die zunehmend auf Sensor-Technologie angewiesen sind, dürften diese Endmärkte in Zukunft deutlich wachsen.

Marktführer mit Fokus auf Umwelt- und Durchflusssensoren

Sensirion ist ein führender Anbieter im Markt für kombinierte Feuchte- und Temperatursensoren mit einem Anteil von über 50% aller Anwendungen weltweit. [3] Die Marktführerschaft, die Nähe zum Kunden und die breite Palette an Sensorprodukten und -anwendungen bilden die Grundlage dafür, dass Sensirion gut aufgestellt ist, um den Erfolg bei kombinierten Feuchte- und Temperatursensoren auf andere Produkte seines Sensor-Portfolios übertragen zu können. Dazu zählen die Durchflusssensoren und die unlängst eingeführten Umweltsensoren, die flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Feinstaub (PM2.5) und Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft erkennen.

Überlegene Technologie und Forschungs- & Entwicklungs-Kompetenz

Sensirion war Vorreiter bei der Entwicklung modernster globaler Sensortechnologie auf den Gebieten der Umweltsensorik und Durchflussmessung, die sich durch ein hohes Mass an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Die Position von Sensirion als Technologieführer und die gut gefüllte Produktpipeline sind das Ergebnis substantieller Innovationen respektive F&E-Investitionen. Für das Geschäftsjahr 2017 machten die F&E-Aufwendungen 23% [4] des Gesamtumsatzes aus. Per 31. Dezember 2017 beschäftigte Sensirion rund 220 Ingenieure und Forschungsmitarbeitende in der F&E-Abteilung.

Langfristige Beziehungen zu einer diversifizierten und stabilen Kundenbasis in attraktiven Endmärkten

Sensirion arbeitet strategisch mit Schlüsselkunden zusammen, um Sensorlösungen zu entwickeln, die deren Anforderungen und Spezifikationen entsprechen und die einwandfreie Funktion der Sensoren in der Applikation des Kunden sicherstellen. Sensirion legt grossen Wert auf Kundennähe. Dies spiegelt sich in der Dauer vieler Kundenbeziehungen von Sensirion wider, die bei den fünf wichtigsten Kunden im Durchschnitt mehr als sieben Jahre beträgt (gemessen an den Umsatzzahlen 2017). Die Kundenbasis von Sensirion ist zudem breit diversifiziert, sowohl in Bezug auf die Kundenkonzentration als auch in Bezug auf die Kundenverteilung in den Endmärkten.

Starkes Finanzprofil Sensirion hat die starken Wachstumstrends in den Endmärkten konsequent für Umsatzwachstum genutzt. In den am 31. Dezember 2017, 2016 und 2015 endenden Geschäftsjahren wies Sensirion jeweils einen Umsatz von CHF 148 Mio., CHF 131 Mio. bzw. CHF 117 Mio. aus. In diesen Zeiträumen erzielte Sensirion ein bereinigtes EBITDA von CHF 26 Mio., CHF 26 Mio. und CHF 15 Mio. sowie bereinigte EBITDA-Margen von 18%, 20% bzw. 13% für die entsprechenden Perioden. Sensirion hat in den gleichen Zeiträumen stabile und relativ hohe Bruttomargen von 57%, 55% und 53% erzielt.

Hochqualifiziertes Managementteam, von engagierten Gründern unterstützt, und eine unternehmerisch geprägte Firmenkultur, die vielversprechende Talente anzieht und fördert

Sensirion hat ein engagiertes Managementteam mit langjähriger Erfahrung und umfangreicher Fach- und Branchenkompetenz, das nachweislich über mehrere Konjunkturzyklen und Technologiesprünge hinweg Wachstum geschaffen und das Portfolio an Sensorprodukten und -anwendungen erfolgreich ausgeweitet hat. Das Managementteam profitiert von der Präsenz und strategischen Beratung der beiden Gründer und wird durch eine hochqualifizierte und engagierte Belegschaft unterstützt.

Wichtige Finanzzahlen

In Mio. CHF 2017 2016 2015 CAGR*** 2015-2017 Umsatz 148 131 117 13% Bruttogewinn 85 73 61 18% Bruttomarge 57% 55% 53% Bereinigtes EBITDA* 26 26 15 33%

Bereinigte EBITDA-Marge** 18% 20% 13% * Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Gewinn / (Verlust) für die Periode vor Nettozinsaufwand, Ertragssteuern und Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA), bereinigt um die Nettofinanzkosten ohne Nettozinsaufwand, den Gewinnanteil von Beteiligungsunternehmen, die nach der Equity-Methode konsolidiert werden, abzüglich Steuern, Wertberichtigungen und bestimmten Sonderposten, die nach Ansicht des Managements kein Massstab für die operative Leistung des Unternehmens sind. Im Berichtszeitraum handelt es sich bei diesen Sonderposten um (i) Einnahmen aus der Veräusserung von Aktiven; (ii) Forschungs- und Entwicklungskosten mit Bezug auf Aktiven, die im Berichtszeitraum veräussert wurden; (iii) Kosten in Verbindung mit Akquisitionen und (iv) Kosten in Verbindung mit dem Börsengang. Die EBITDA-Bereinigungen beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt CHF 9,7 Mio., 2016 auf CHF 0,4 Mio. und 2015 auf CHF 11,6 Mio.

** Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet als prozentualer Umsatzanteil des bereinigten EBITDA in der Berichtsperiode.

*** CAGR = Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)

Der geplante Börsengang wird von Credit Suisse und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Vontobel fungiert als Co-Bookrunner. Lazard agiert als Finanzberater und die Homburger AG als Rechtsberater von Sensirion.

Kontaktinformationen

Investor Relations Andrea Wüest, Director Investor Relations Telefon: +41 44 927 11 40 E-Mail: andrea.wuest@sensirion.com

Medien Andreas Meile, Director Marketing & Communications

Telefon: +41 44 306 4906 E-Mail: andreas.meile@sensirion.com

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie und

Unterhaltungselektronik zu finden. Sensirion ist ein global tätiges Unternehmen mit etwa 735 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der Umsatz auf CHF 148 Mio. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

This communication may contain statements about the future that use words such as, for example, "believe", "assume", "expect" and other similar expressions. Such statements about the future are subject to risks, uncertainties, and other factors, which can cause the true results of the company to differ significantly from that which is expressly or implicitly assumed in these statements. In view of these uncertainties, the reader should not depend on this type of statement about the future. The company gives no undertaking whatever to update such statements regarding the future, or to adapt them to future events or developments. [1] Quelle: Gartner Sensors Diligence Report 2018.

[2] Nach Schaffung einer Einheitsaktie durch Umwandlung bestehender Stimmrechtsaktien und Partizipationsscheine in Stammaktien und Durchführung eines Aktiensplits. Die entsprechenden Beschlüsse sollen vor Vollzug des Angebots getroffen und vollzogen werden.

[3] Quelle: Gartner Sensors Diligence Report 2018.

[4] Ohne F&E-Aufwendungen im Zusammenhang mit Goodwillwertberichtigungen im Geschäftsjahr 2017 (5.6 Mio.).

