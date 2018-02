The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD EQ00 EQU EUR Y

CA JPGM XFRA IE00BF4G7290 JPM ICAV-MGD FUTS EFT DLA EQ00 EQU EUR Y

CA JPQE XFRA IE00BF4G7308 JPM ICAV-EQ L.S.U.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA JE13 XFRA IE00BYVZV757 JPM ICAV-BETAB.E.G.B.1-3E EQ00 EQU EUR Y

CA OSXF XFRA LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO EQ00 EQU EUR Y

CA HVLE XFRA LU1681040066 AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC EQ00 EQU EUR Y

CA HVLH XFRA LU1681040140 AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC EQ00 EQU EUR Y

CA HVLF XFRA LU1681041387 AIS-AM.BBB E.C.IG EOC EQ00 EQU EUR Y

CA HVLG XFRA LU1681046691 AIS-AM.G.H.E.B.I.G. EOC EQ00 EQU EUR Y

CA NE0 XFRA LU1701428291 NEXA RESOURCES S.A. DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA PCE1 XFRA US09857L1089 BOOKING HLDGS DL-,008 EQ00 EQU EUR Y

CA YBOC XFRA US88032L2097 TENAX THERAPEUTICS DL-,01 EQ00 EQU EUR N