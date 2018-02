The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0171148 B.N.G. 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0149039023 VALORA HLDG 12-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1A6SW6 SACHSEN-ANH.LS.A.13 11/18 BD00 BON EUR N

CA NDKG XFRA DE000NLB6717 NORDLB IS.S.1533 BD00 BON EUR N

CA R1PB XFRA DE0001731990 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2008 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLYB6 BERLIN, LAND LSA12/18A376 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3AA9 LB.HESS.THR.CARRARA03F/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB5986 DEKABANK DGZ IHS.802 DZF BD01 BON EUR N

CA NM7D XFRA USU65478AN69 NISSAN MOTOR ACC. 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US166764AV24 CHEVRON 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CBR89 DAIMLER FIN.N.A. 15/18FLR BD02 BON USD N

CA DCJF XFRA USU2339CBS62 DAIMLER FIN.N.A.15/18REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0586101601 KOMMUNALBK 11/18 MTN BD02 BON BRL N

CA LRBZ XFRA XS0597914273 LANDWIRT.R.BK 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1197833996 SWEDBANK 15/18 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1373905741 WORLD BK 16/18 MTN BD02 BON RUB N

CA YFX1 XFRA US37891B1098 GLOBAL BROKERAGE A DL-,01 EQ00 EQU EUR N