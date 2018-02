FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.032 EUR

XFRA GB00BDCJX280 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.000 %

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.042 EUR

LLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.217 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.113 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.584 EUR

TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.478 EUR

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N. 0.308 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR