Mex - Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im Geschäftsjahr 2017 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als im Vorjahr. Nebst dem konjunkturellen Rückenwind halfen dabei auch Steuereffekte. Die mittelfristigen Ziele wurden gleichzeitig erhöht.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT legte um gut 14% auf 118,7 Mio CHF und die entsprechende Marge um 60 Basispunkte auf 7,8% zu. Die Verbesserung sei auf höhere Umsätze, eine "optimale" Auslastung der Produktionskapazitäten sowie auf Massnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Allerdings gab es auch negative Effekte wie etwa Investitionen in Wachstum und in den Bereich Digitaldruck, allgemeiner Margendruck sowie Restrukturierungskosten für ein Werk in Deutschland. Dies belastete das Ergebnis der Division Web-fed mit gut 10 Mio CHF, was zu einem Betriebsverlust der Division von 7 Mio führte.

Deutliche Gewinnsteigerung

Der Reingewinn erhöhte sich im Vergleich zum EBIT etwas

