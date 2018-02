Die EU-Kommission prüft die Regulierung von Kryptowährungen. Dazu wird man die Risiken und Chancen und die Angemessenheit der derzeitigen Regulierung bewerten. Schließlich sind einzelne Bestandteile der Bitcoin-Technologie innovativ und vielversprechend, doch sind Kryptowährungen zugleich zum Spekulationsobjekt geworden. Und die Risiken sind hoch...



Die Ergebnisse des Treffens mit Aufsichtsbehörden und Branchenvertretern zu dem Thema in Brüssel werden in die anstehende Fintech-Initiative der Kommission und in ein Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer einfließen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info