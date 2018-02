FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2323 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2320 (Freitag: 1,2299) Dollar festgesetzt.

Wichtigstes Ereignis des Tages wird ein Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor Vertretern des Kongresses sein. Marktbeobachter erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mehrheitlich gehen sie davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.

Zudem stehen im Tagesverlauf eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die Inflationszahlen aus Deutschland sowie das Verbrauchervertrauen in den USA./tos/das

