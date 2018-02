Erwartung für EBIT-Marge zum Geschäftsjahresende unverändert

DGAP-News: KWS SAAT SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Erwartung für EBIT-Marge zum Geschäftsjahresende unverändert 27.02.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Einbeck, 27.2.2018 Nr. 8 | ww

Erwartung für EBIT-Marge zum Geschäftsjahresende unverändert

Umsatz im ersten Halbjahr gesunken - Aufwendungen für zukünftiges Wachstum ausgeweitet - Umsatz und EBIT zum Geschäftsjahresende im erwarteten Korridor

Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) verzeichnete im ersten Halbjahr 2017/2018 einen Umsatzrückgang um 12,8 % auf 244,1 Mio. EUR. Der Rückgang fiel auf das Mais- und Zuckerrübensaatgutgeschäft und betraf die Regionen Südamerika und die Türkei. Das Getreidesaatgutgeschäft baute den Umsatz dagegen deutlich aus, auch aufgrund der Zuordnung des Rapsgeschäfts aus dem Segment Mais. Das EBIT ist nach dem ersten Halbjahr turnusgemäß negativ. Es sank aufgrund weitgehend planmäßig gestiegener Kosten und dem Wegfall positiver Sondereffekte im Vorjahr auf -89,6 (Vorjahr: -70,3) Mio. EUR. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete KWS zuletzt rund 25 % des Jahresumsatzes, das Hauptgeschäft erfolgt mit der Frühjahrsaussaat im dritten Quartal (Januar bis März). Die Erwartungen für den Umsatz und die Ertragslage zum Geschäftsjahresende bleiben unverändert. KWS hält an der zuletzt veröffentlichten Prognose für die KWS Gruppe fest, die Aussichten für das Geschäftsjahresende wurden präzisiert.

"Wir wollen weiterwachsen und investieren in die Zukunft, unabhängig von der konjunkturellen Lage. So haben sich im Halbjahresfinanzbericht weitgehend plangemäß Wachstumsaufwendungen beim EBIT bemerkbar gemacht. Für das Geschäftsjahresende rechnen wir derzeit mit einer soliden zweistelligen EBIT-Marge.", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand der KWS SAAT SE. Der Rückgang der Umsatzerlöse wurde von einer geplanten Ausweitung der Aufwendungen insbesondere für Forschung & Entwicklung, IT Projektkosten und für die Optimierung der Verwaltung begleitet. Zudem unterlag das

Vorjahresergebnis einem positiven Sondereffekt aus der Zuckerrübensaatgutproduktion. Insgesamt erreichte das EBIT -89,6 (-70,3)

Mio. EUR. Das nachsteuerliche Periodenergebnis ging um 25,3 % auf -80,6 (-64,3) Mio. EUR zurück.

Segmentberichte: Wintergetreidegeschäft ausgeweitet

Das Segment Mais verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 eine Umsatzreduzierung um 38,9 % auf 110,5 (180,8) Mio. EUR. Hierbei wirkte sich die Umgliederung der Rapsaktivitäten in das Segment Getreide aus, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres 25 Mio. EUR Umsatz im Segment Mais erwirtschaftet hatten. In Südamerika - insbesondere in Brasilien - lagen die Umsätze mit Maissaatgut unter dem starken Vorjahresniveau. Der Umsatzrückgang war, neben deutlich negativen Währungseinflüssen, auf eine temporär nicht ausreichende Saatgutversorgung im Zuge unserer geplanten Portfolioumstellung zurückzuführen. In Europa und Nordamerika kommt es im ersten Halbjahr regelmäßig nur zu geringen Erlösen aus dem Maissaatgut-Frühverkauf. Das EBIT des Segments belief sich auf -76,2 (-59,1) Mio. EUR. Der Rückgang war zum größten Teil auf die Umgliederung der Rapsaktivitäten zurückzuführen.

Der Umsatz des Segments Zuckerrüben lag im ersten Halbjahr aufgrund erwarteter geringerer Saatgutverkäufe in der Türkei unter dem Vorjahresniveau und erreichte 33,8 (45,2) Mio. EUR. Auch die Abwertung der türkischen Lira wirkte sich negativ aus. Die Erlöse aus dem Verkauf von Zuckerrübensaatgut in der EU stiegen leicht an, blieben aber turnusgemäß noch auf niedrigem Niveau. Auch in den übrigen Regionen werden zu diesem Zeitpunkt noch keine nennenswerten Umsätze generiert. Das Segmentergebnis erreichte nach dem ersten Halbjahr -27,3 (-19,2) Mio. EUR. Im Vorjahr hatte ein Sondereffekt im Rahmen der Saatgutproduktion das Ergebnis positiv beeinflusst.

Im abgelaufenen Wintergetreide- und Winterrapssaatgutgeschäft konnte KWS eine deutlich positive Entwicklung verzeichnen. Der Umsatz des Segments Getreide stieg nach Ablauf des ersten Halbjahres mit 47,8 % auf 123,3 (83,4) Mio. EUR und lag somit deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe für die Umsatzausweitung des Segments sind die erstmalige Zuordnung sämtlicher Rapsaktivitäten seit Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 und die insgesamt um 11 % gestiegenen europäischen Saatgutverkäufe. Zudem verlief das Hybridroggensaatgutgeschäft in Deutschland und Polen positiv, hier konnten die Roggensaatgutumsätze mit zweistelligen Wachstumsraten ausgeweitet werden. Die Gersten- und Weizensaatgutumsätze stiegen ebenfalls leicht. Das Segmentergebnis erreichte 34,3 (21,4) Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse im Segment Corporate beliefen sich auf 2,4 (3,2) Mio. EUR. Diese werden im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe generiert. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifende Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus. Neben dem Anstieg der Vertriebsaufwendungen aufgrund von plangemäß gestarteten europäischen Marketingmaßnahmen stiegen auch die allgemeinen Verwaltungskosten an. Unter anderem durch anfallende Kosten aus dem Optimierungsprozess unserer Organisationsstruktur, sowie der Stärkung unserer IT-Infrastruktur. Das Segmentergebnis belief sich somit auf -45,3 (-35,2) Mio. EUR.

Überleitungstabelle

in Mio. EUR Segmente Überleitung KWS Gruppe1

Umsatz 270,0 -25,9 244,1 EBIT -114,5 24,9 -89,6

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Prognose: Erwartungen zum Ende des Geschäftsjahres bestätigt Die KWS Gruppe wird voraussichtlich einen leichten Umsatzanstieg und eine EBIT-Marge zwischen 11,0 - 12,0 % erzielen. Dabei haben sich die zugrundeliegenden Erwartungen der zuletzt veröffentlichten Prognose sowohl für Umsatz als auch für EBIT der KWS Gruppe - trotz der teilweise signifikanten negativen Wechselkurseinflüsse und geringeren Umsätzen in Südamerika - im Saldo nicht wesentlich verändert. Aus heutiger Sicht werden die F&E-Vorhaben zu einer steigenden Forschungs- & Entwicklungsquote führen, die über 18 % liegen wird. Auch die Investitionen werden ausgeweitet und voraussichtlich 100 Mio. EUR übersteigen.

Der Halbjahresfinanzbericht steht im Internet unter www.kws.de/ir zum Download zur Verfügung.

Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.950 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 1.080 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 132 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 190 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group.

*Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Kontakt: Wolf-Gebhard von der Wense Head of Investor Relations Tel. +49-5561-311-968 Mobil +49-151-18855673 wolf-gebhard.vonderwense@kws.com KWS SAAT SE www.kws.de

27.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Telefon: +49 (0)5561 311-0 Fax: +49 (0)5561 311-322 E-Mail: info@kws.com Internet: www.kws.de ISIN: DE0007074007 WKN: 707400 Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

657863 27.02.2018

ISIN DE0007074007

AXC0040 2018-02-27/07:30