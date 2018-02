Das Bundesverwaltungsgericht will heute über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge entscheiden. Bei der Luftqualität in Deutschland könnte aber auch ein europäisches Gericht mitmischen.

Die Hängepartie um Fahrverbote für Diesel-Autos könnte am Dienstag beendet werden. Die Autoindustrie sowie Millionen von Diesel-Fahrern warten auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig. Eine entscheidende Rolle könnte dabei dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zukommen. Zwei Szenarien sind könnten dazu führen, dass der EuGH das letzte Wort bei der Luftqualität in Deutschland bekommt.

Fast 20 Jahre ist es her, dass in einer EU-Richtlinie erstmals Grenzwerte für Schadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub festgelegt wurden. Konkret heißt das, dass die Mitgliedstaaten in ihrem Land die Einhaltung der Luftgrenzwerte gemäß der betreffenden Richtlinie sicherzustellen haben - wie, das ist ihnen selbst überlassen. Auch die Kompetenzverteilung bleibt von der EU unangetastet. Klar ist jedoch, dass das Unionsrecht vor dem nationalen Recht steht. Nach dem Grundsatz des "effet utile" (Effizienzgebot) sollen Normen so angewendet werden, dass das EU-Recht am wirkungsvollsten greift.

In Deutschland ist das über die "Verordnung über Luftqualitätsstandards und Immissionshöchstmengen" geregelt - zuletzt wurde diese im Jahr 2010 geändert, als strengere EU-Luftqualitätsrichtlinien ins deutsche Recht umgesetzt wurden. Viele Städte nehmen es mit der Einhaltung der Grenzwerte jedoch nicht so genau. Seit Jahren klagt die Deutschen Umwelthilfe (DUH) - und bekam in Düsseldorf und Stuttgart schließlich Recht. Die zuständigen Verwaltungsgerichte hatten die Behörden dazu verpflichtet, die Luftreinhaltepläne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...