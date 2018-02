Von Kevin Kingsbury und Gregor Stuart Hunter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien geht auch am Dienstag weiter. Die guten Vorgaben der Wall Street treiben die Kurse, nachdem die globalen Aktienmärkte die Rückgänge von Anfang des Monats weiter egalisiert haben. Allerdings spielen die chinesischen Börsen nicht mit, denn in Hongkong und Schanghai zeigen sich die Börsen mit Abgaben. Im Mittelpunkt des Interesses steht neue Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Er wird nach Börsenschluss in Asien im Tagesverlauf vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses in Washington seinen ersten großen Auftritt haben.

Er könnte die Gelegenheit nutzen, um Hinweise darauf zu geben, dass eine weitere Zinserhöhung bei der Sitzung im nächsten Monat anstehe, erklären die Experten von Capital Economics. Es wird im Großen und Ganzen damit gerechnet, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise anhebt.

China-Börsen sind Spielverderber

An den chinesischen Börsen verliert der Shanghai-Composite allerdings 1,2 Prozent auf 3.292 Punkte und der CSI-300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China gibt 1 Prozent ab. In Hongkong büßt der HSI 0,2 Prozent ein, nachdem er zum Handelsbeginn noch deutlich im Plus gelegen hatte. Die Kursverluste in China führen Marktbeobachter darauf zurück, dass sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zweimal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Damit könnte Staatschef Xi Jinping möglicherweise unbegrenzt an der Macht bleiben.

Die Entwicklung sei zwar "potenziell schädlich für die langfristigen Aussichten zur Etablierung der Rechtsstaatlichkeit", sagte Andy Rothman, Investmentstratege bei Matthews Asia, aber es sei "unwahrscheinlich, dass es einen signifikanten Einfluss auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten oder das Investitionsumfeld haben wird". Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen legen die Aktien des Versicherers AIA um 4,4 Prozent in Hongkong zu, Standard Chartered gewinnen nach Zahlenausweis 1,2 Prozent.

In Tokio klettert der Leitindex Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 22.371 Zähler - unterstützt von einem schwächeren Yen. Die Technologieunternehmen gehören zu den Gewinnern, Hitachi gewinnen 2,3 Prozent. Auch auf Taiwan sind die Technologiewerte stark: Der Taiex steigt um bis zu 0,9 Prozent, bevor er die Hälfte seiner Gewinne wieder abgibt. In Südkorea legt der Kospi nach der Eröffnung um fast 1 Prozent zu. Aber mit der Nachricht, dass die Bank of Korea die Zinsen unangetastet lässt, sind die Gewinne auf 0,2 Prozent abgeschmolzen. Der Zinssatz liegt bei 1,5 Prozent.

Australien seit Jahresbeginn nun wieder im Plus

An der Börse in Sydney legt der S&P/ASX-200-Index um 0,2 Prozent zu, nachdem der Index am Montag seine Verluste aus dem Februar wieder kompensiert hat. Nach Aussage von Marktbeobachtern haben die Märkte auch davon profitiert, dass beim Anstieg der globalen Anleiherenditen eine Pause eingelegt wurde. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen konnten das psychologisch wichtige 3-Prozentniveau nicht erreichen. Sie rutschten an drei Handelstagen bis Montag ab und liegen bei 2,86 Prozent. Die Rendite lag zu Beginn des Jahres bei 2,41 Prozent.

"Die US-Anleihenmärkte scheinen an einem Punkt angelangt zu sein, an dem Beweise für ein höheres Lohnwachstum und eine stärkere Inflation erforderlich sind, um die Renditen deutlich zu erhöhen", sagt Ric Spooner, Chief Market Analyst bei CMC Markets. Dies habe die Anleger veranlasst, die Aktienkurse in Erwartung einer guten Berichtssaison nach oben zu treiben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.056,90 +0,24% -0,14% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.336,49 +0,83% -1,88% 07:00 Kospi (Seoul) 2.463,83 +0,25% -0,15% 07:00 Schanghai-Comp. 3.293,80 -1,07% -0,43% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.433,30 -0,21% +5,18% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.556,93 +0,03% +3,83% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.869,87 +0,53% +3,52% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:22 % YTD EUR/USD 1,2322 +0,1% 1,2314 1,2325 +2,6% EUR/JPY 131,73 -0,0% 131,76 131,45 -2,6% EUR/GBP 0,8828 +0,1% 0,8818 0,8780 -0,7% GBP/USD 1,3958 -0,1% 1,3965 1,4038 +3,2% USD/JPY 106,91 -0,1% 107,00 106,66 -5,1% USD/KRW 1072,48 +0,2% 1070,71 1072,84 +0,5% USD/CNY 6,3132 -0,0% 6,3161 6,3069 -3,0% USD/CNH 6,3048 +0,1% 6,2959 6,3059 -3,2% USD/HKD 7,8252 +0,0% 7,8232 7,8234 +0,2% AUD/USD 0,7844 -0,1% 0,7852 0,7884 +0,3% NZD/USD 0,7283 -0,2% 0,7298 0,7341 +2,6% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,80 63,91 -0,2% -0,11 +5,6% Brent/ICE 67,43 67,50 -0,1% -0,07 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,33 1.333,37 -0,1% -1,04 +2,3% Silber (Spot) 16,63 16,67 -0,2% -0,04 -1,8% Platin (Spot) 998,70 1.000,50 -0,2% -1,80 +7,4% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,2% +0,01 -2,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 01:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.