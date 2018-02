Der Hersteller (OEM) von chirurgischen Implantaten und Instrumenten zur internen Knochenfixation plant im ersten Halbjahr 2018 eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Mit dem IPO an der SIX will Medartis weiteres Wachstum finanzieren und das Profil bei Chirurgen und anderen Stakeholdern weltweit erhöhen, wie es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...