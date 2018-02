27.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Valneva (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Emergent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS) und Valneva SE (VLA) haben die Initiierung einer klinischen Phase I-Studie in den USA bekannt gegeben, um die Sicherheit und Immunogenität von VLA1601, ihrem Impfstoffkandidaten gegen das Zika Virus, zu evaluieren. Die klinische Phase I ist eine randomisierte, Beobachter-geblindete, Placebo kontrollierte Studie, die an einem Studienzentrum durchgeführt wird. Diese Studie wird bei rund 65 gesunden Erwachsenen zwei Dosisstärken von VLA1601 untersuchen, die nach zwei verschiedenen Impfschemata verabreicht wird. Erste Studiendaten werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...