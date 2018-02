Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Zukauf der Klinikkette Quironsalud hat sich für Fresenius erneut bezahlt gemacht und dem Konzern ein weiteres Rekordjahr beschert. Seine Anfang Mai angehobene Jahresprognose erreichte der Konzern. Die Aktionäre sollen mit einer Dividendenerhöhung um 21 Prozent auf 0,75 Euro je Aktie an der guten Geschäftsentwicklung beteiligt werden. Für dieses Jahr legte Fresenius einen ambitionierten Ausblick vor und bestätigte den Mittelfrist-Ausblick bis 2020. Für Überraschung sorgte der Konzern jedoch mit seiner Ankündigung, derzeit bei seinem Übernahmeziel Akorn eine unabhängige Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung durchzuführen. Damit steht hinter dem geplanten Milliarden schweren Zukauf plötzlich ein Fragezeichen. Sollte durch die Untersuchung ans Licht kommen, dass Vollzugsbedingungen der Übernahmevereinbarung nicht erfüllt sind, könnte dies entsprechende Folgen für den Abschluss der Transaktion haben, so Fresenius. Für das vierte Quartal wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 8.695 +11% 8.750 +12% 7.820 EBIT vor Sondereinflüssen 1.354 +9% 1.331 +7% 1.244 Erg nSt und Dritten, bereinigt 520 +18% 528 +19% 442 Erg je Stammaktie, verwässert 0,93 +15% 0,93 +15% 0,81

TAGESTHEMA II

Dieselfahrer und die Autoindustrie werden am Dienstag ab 12.00 Uhr ihre Aufmerksamkeit gen Leipzig richten. Das dortige Bundesverwaltungsgericht wird dann über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart entscheiden, nachdem es sich am vergangenen Donnerstag nach vierstündiger Anhörung vertagt hatte. Bewerten die Richter den Schutz der Bürger vor giftigen Stickoxiden höher als die individuelle Fahrfreiheit, könnte es in beiden Städten zu einem Bann für Selbstzünder kommen. Auf jeden Fall wird das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIXTRON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Auftragseingang k.A. -- -- 61 Umsatz 56 -38% 4 90 EBIT 17 +116% 4 7,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 +113% 3 6,4 Ergebnis je Aktie 0,09 +80% 4 0,05

Weitere Termine:

05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Gerry Weber International AG, ausführliches Jahresergebnis

09:20 DE/Stemmer Imaging AG, Erstnotiz im Segment Scale der Ffm Börse

10:30 DE/DZ Bank AG, BI-PK

Im Laufe des Tages:

- DE/Bayer AG, Veröffentlichung des Dividendenvorschlags

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

- DE/Eon SE, Warnstreik in Brokdorf

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 104 -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +1,46 zuvor: +1,54 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,0 zuvor: 114,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,2 zuvor: +8,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: +1,4 -DE 12:00 Bundesverwaltungsgericht, Urteil zu Diesel-Fahrverboten 14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,8% gg Vm; vorläufig +2,9% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 127,0 zuvor: 125,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 3,0 bis 4,0 Mrd EUR Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.779,40 -0,18% Nikkei-225 22.389,86 +1,07% Shanghai-Composite 3.294,35 -1,06% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.527,04 0,35 DAX-Future 12.588,50 0,35 XDAX 12.594,08 0,35 MDAX 26.396,02 0,23 TecDAX 2.618,41 0,60 EuroStoxx50 3.463,18 0,63 Stoxx50 3.076,58 0,59 Dow-Jones 25.709,27 1,58 S&P-500-Index 2.779,60 1,18 Nasdaq-Comp. 7.421,46 1,15 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,37 -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Unterstützung der Wall Street dürften es an den Börsen in Europa am Dienstag aufwärts gehen. Ansonsten steht die Berichtssaison im Fokus. Unter anderem müssen Zahlen von BASF, Fresenius und FMC verarbeitet werden. Im Fokus steht am Mittag das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig zu Diesel-Fahrverboten. IG Markets sieht den DAX am Morgen 50 Punkte höher bei 12.577 Punkten. Am Nachmittag dürfte dann die erste Rede von Fed-Chairman Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses stehen. "Wenn die Märkte ein Urteil darüber fällen wollen, ob wir in diesem Jahr mit vier Zinserhöhungen rechnen können, dann könnte der Ton von Powells Bemerkungen dazu beitragen, diese Annahme zu unterstützen", so Michael Hewson von CMC Markets. Ich vermute, dass er sich nicht in die Enge treiben lassen wird und das Bild von der eher hawkischen Interpretation der Protokolle des Fed-Meetings der letzten Monate bestätigt, ergänzt der Marktstratege.

Rückblick: Etwas fester - Ein in Richtung 1,23 Dollar nachgebender Euro stützte ein wenig die Stimmung. Anleger hielten sich indes vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag, den Parlamentswahlen in Italien sowie dem Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zur Großen Koalition am Sonntag insgesamt zurück. Ein taubenhafter Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi drückte den Euro unter 1,23 Dollar, spielte insgesamt an den Finanzmärkten aber keine große Rolle. Minenwerte waren gesucht. Der Sektor profitierte von steigenden Metallpreisen in Reaktion auf die Nachricht, dass China die Importe erhöhen möchte. Rio Tinto gewannen 1,6 Prozent, Anglo American 3,1 Prozent, BHP Billiton 1,6 Prozent oder Antofagasta 1,4 Prozent. Der Rohstoffsektor führte das Tableau mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent an. Allerdings stand die Branche erneut wegen möglicher Dieselfahrverbote i Deutschland im Blick. Der europäische Automobilsektor hinkte mit einem Plus von 0,3 Prozent dem Gesamtmarkt hinterher. Provident Financial brachen um 10,4 Prozent ein. Ein Bericht über eine mögliche Kapitalerhöhung belastete.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der Einstieg von Geely bei Daimler ließ viele Fragen offen: Zum einen fragte man sich an, welche Strategie die Chinesen verfolgten. Zudem war offen, wo die gut 7 Milliarden Euro für das Investment herkamen und wie die Beteiligung von 9,69 Prozent an den Stuttgartern in aller Stille gekauft werden konnte. Der Einstieg von Geely stieß auf große Skepsis im Bundeswirtschaftsministerium. Daimler verloren 0,3 Prozent. VW legten dagegen um 1,8 Prozent zu und erholten sich damit teilweise von den Freitagsverlusten nach wenig überzeugenden Geschäftszahlen. Der Konzern plant, Nutzfahrzeuge für China zu produzieren. Nach jüngsten Gewinnmitnahmen zogen Baumot um 2 Prozent an. Das Unternehmen könnte einer der großen Gewinner eines Dieselfahrverbots sein, wenn das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag entsprechend entscheidet. Fresenius gewannen 2,5 Prozent vor den Quartalszahlen am Dienstag.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.