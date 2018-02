Der wohl bekannteste Mechanismus von MEMS-Beschleunigungssensoren den Stromverbrauch zu senken ist die bewegungsinduzierte Aktivierung, mit der das Gesamtsystem im Sleep-Zustand verbleibt, solange es vom Anwender nicht benutzt wird. Besitzt der Sensor jedoch zusätzliche, flexible Betriebsarten, gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, den Stromverbrauch im System zu senken.

Bild 1 veranschaulicht den bekannten Kompromiss, den es zwischen der Auflösung und Ausgangs-Datenrate eines Sensors und seinem Stromverbrauch zu schließen gilt. Je höher die Auflösung oder die Datenrate ist, umso größer ist der Stromverbrauch und umgekehrt. Auf dem Markt gibt es jedoch auch Sensoren, die sich im aktiven Betrieb mit wenigen Mikroampere begnügen und im Power-Down- oder Standby-Modus nur noch einige Nanoampere aufnehmen.

In anspruchsvollen Anwendungen lässt sich die Betriebsart des Sensors rasch wechseln, sodass die höhere Auflösung und die größere Datenrate nur dann aktiv sind, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Einige Sensoren können diesen Betriebsartwechsel sogar selbsttätig vornehmen. Der Anwender muss hier nur die im aktiven Status gewünschte Auflösung und Datenrate festlegen und eine Bedingung für deren Aktivierung definieren. Anschließend wird der Sensor in den inaktiven Zustand versetzt, in dem er allerdings weiter Daten aufnimmt - wenn ...

