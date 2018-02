Encavis AG: Aus der Capital Stage AG wird die 'Encavis AG'

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Encavis AG: Aus der Capital Stage AG wird die 'Encavis AG' (News mit Zusatzmaterial) 27.02.2018 / 08:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Encavis AG: Aus der Capital Stage AG wird die "Encavis AG"

Hamburg, 27. Februar 2018 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG hat heute seine Namensänderung in Encavis AG bekannt gegeben. Nach dem im Jahr 2017 abgeschlossenen Zusammenschluss mit der CHORUS Clean Energy AG in Neubiberg bei München, werden beide Unternehmen zukünftig unter dem Namen "Encavis" firmieren. Damit verbinden die beiden Solar- und Windparkbetreiber sowie erfahrenen Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien-Anlagen nun auch nach außen hin sichtbar ihre Kompetenzen für eine gemeinsame Zukunft. Schon heute ist die Encavis AG mit einer Gesamterzeugungskapazität von mehr als 1,5 Gigawatt (GW) einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert und im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Im europäischen Markt der Erneuerbaren Energien gibt es ab heute einen neuen und doch altbewährten Akteur: Die Encavis AG. Nach dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG im Jahr 2017 bündeln beide Unternehmen ab heute auch nach außen hin sichtbar ihre Stärke und Expertise im Bereich der Erneuerbaren Energien unter einem gemeinsamen Namen. "Encavis steht für die Zukunft unseres Unternehmens. Er symbolisiert die drei Säulen, die unser Unternehmen ausmachen", erläutert Dr. Dierk Paskert, Vorstandsvorsitzender der Encavis AG. "Der Name steht für ,Energy', welche die Basis unseres gesamten Handelns bildet; für ,Capital' und damit die Mittel, die wir beim Erwerb unserer Solar- und Windparks einsetzen und mit denen wir attraktive Renditen erwirtschaften; und für ,Vision', denn wir setzen auf das Energiesystem der Zukunft und machen Erneuerbare Energien wirtschaftlich", so Paskert weiter.

Schon heute ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt 170 Solarparks und 65 Windparks in Deutschland und in acht weiteren europäischen Ländern mit einer Gesamterzeugungskapazität von über 1,5 GW. Der von der Encavis AG im Jahr 2017 aus regenerativen Energiequellen erzeugte Strom reicht aus, um rund eine Million Haushalte ein ganzes Jahr lang mit grünem Strom zu versorgen und zugleich rund 1,5 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 einzusparen. "Dieses hervorragende Ergebnis wollen wir durch den Zukauf weiterer Anlagen im In- und Ausland weiter steigern. Zudem planen wir, unseren "grünen Strom" auch verstärkt über privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge anzubieten und dieses Geschäftsfeld zukünftig auch durch die Nutzung wirtschaftlich attraktiver Speichermöglichkeiten auszubauen", so Paskert.

Darüber hinaus bietet Encavis ihre Expertise und Erfahrung im Bereich der Investitionen in Erneuerbare- Energien-Anlagen und deren Betrieb auch institutionellen Investoren an. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG (vormals CHORUS Clean Energy AG) auf die Betreuung Institutioneller Anleger spezialisiert.

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert und im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weiterführende Informationen rund um die Encavis AG finden Sie auf der neuen Internetpräsenz unter www.encavis.com.

Über die Encavis-Gruppe: Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in acht weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität der Encavis-Gruppe beläuft sich aktuell auf über 1,5 Gigawatt (GW). Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie konjunkturunabhängige und sehr stabile Erträge.

Die Encavis AG stellt ihre langjährigen Erfahrungen und ihre Marktkenntnis im Bereich der Erneuerbaren Energien auch Institutionellen Investoren zur Verfügung. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Mit der Encavis Technical Services GmbH verfügt die Encavis-Gruppe zudem über eine Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks.

Die Encavis AG ist im Jahr 2018 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG sowie der CHORUS Clean Energy AG entstanden. Die Encavis AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) und im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis.com

Kontakt: Encavis AG (vormals Capital Stage AG) Till Gießmann

Leiter/Head of Investor & Public Relations

Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/capitalstage/658127.html Bildunterschrift: Encavis AG

27.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

658127 27.02.2018

ISIN DE0006095003

AXC0048 2018-02-27/08:05