Frischer Rückenwind von der Wall Street dürfte am Dienstag auch an den deutschen Aktienmärkten für gute Stimmung sorgen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart rund 0,44 Prozent höher bei 12.582 Punkten. Am Montag hatte das deutsche Börsenbarometer um 0,4 Prozent auf 12.527 Punkte zugelegt.

