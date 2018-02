Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luft- und Rüstungskonzern Safran will nach einem Gewinnsprung 2017 in diesem Jahr ein Aktienrückkaufprogramm von 2,3 Milliarden Euro auflegen und zahlt eine höhere Dividende. Dank der Veräußerungsgewinne aus den Sicherheitsaktivitäten von Safran kletterte der Jahresüberschuss auf 4,79 Milliarden Euro von 1,91 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 2,8 Prozent auf 16,94 Milliarden Euro. Der zivile Ersatzteilmarkt, eine wichtige Leistungskennzahl, habe um 11,2 Prozent gemessen in US-Dollar zugelegt, angetrieben durch Ersatzteile und Serviceleistungen für die CFM56- und GE90-Triebwerke, erklärte Safran.

Safran-CEO Philippe Petitcolin, dessen Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2020 verlängert wurde, sagte, dass das Unternehmen alle seine Ziele für 2017 erreicht oder übertroffen habe. Safran werde in diesem Jahr das Rückkaufprogramm einleiten und es soll "über 18 bis 24 Monate durchgeführt" werden, erklärte er weiter. Safran schlägt eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie vor nach 1,52 EUR im Vorjahr. Unter Anwendung der neuen Rechnungslegungsstandards nach IFRS 15 erwartet Safran für 2018 ein organisches bereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und ein bereinigtes, operatives Ergebniswachstum von 7 bis 10 Prozent.

