NITINAT STARTET ARBEITSPROGRAMM

26. Februar 2018, Nitinat Minerals freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Start eines Arbeitsprogramms auf der zu 100 % firmeneigenen Carscallen Gold-Liegenschaft (auch bekannt als Lalonde Allaire Claims) im Norden Ontarios begonnen hat. Die Carscallen Gold-Liegenschaft befindet sich 25 km westlich der Stadt Timmins und 7 km nördlich der Timmins Mine von Lakeshore Gold, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte.

Frühere Entdecker haben ein weitläufiges Gebiet innerhalb des Grundstücks geräumt und eine Quarz-Karbonat-Serizit-Alteration enthüllt, die 91 Meter (300') quer zum Streichen und auf einer Streichenlänge von mindestens 152 Meter (500') sichtbar und als "strip zone" bekannt ist. In der Alterationszone befinden sich Quarz-Karbonat-Gangschichten mit Adern von typischerweise 3 bis 7 Zentimetern Stärke, die aber auch bis zu meterdick sein können und durch geologische Spannungseinbrüche oder Zerklüftungen gebildet wurden. Auch hydrothermale Veränderungen haben die Einheit geformt. Durch Eisenkarbonat modifizierte, mafische bis intermediäre vulkanischen Strömungen sind üblich. Die Quarzadern fallen in der Regel nach Norden hin ab. Ebenfalls in den modifizierten intermediären Lavaströmen gefunden wurden Quarz- und schwarze Turmalin-Adern, gebettet in Eisenkarbonat-Wirtsgestein. Gemeinsamkeiten existieren zwischen der Quarz-Karbonat-Serizit-Alteration der Liegenschaft und den Minen des Porcupine Mining Camp, das bis heute etwa 70 Millionen Unzen Gold produziert hat.

Das Unternehmen hat ein Programm von Schneidlinien für geophysikalische Studien implementiert, welches auf der Kartierung und historischen Probenahme der Wirtsgesteinstypen basiert. Die historischen und nicht normgerechten Stichproben aus der "strip zone" der Carscallen Gold-Liegenschaft zeigen eine Goldmineralisierung, deren durchschnittlicher Gehalt zwischen 0,03 Gramm pro Tonne ("gpt") und 3,21 gpt Gold liegt. Drei der acht Proben lieferten Werte von über 0,5 gpt Gold. Da diese Informationen aus früheren, nicht verifizierten Stichproben, Berichten und Berichtsstandards abgeleitet wurden, sind die Untersuchungsergebnisse entsprechend nicht konform für Berichtszwecke. Zusammen mit den Daten aus stillgelegten Schächten und historischen Grabungsnachweisen ermöglichen sie jedoch aussagekräftige Informationen zu Zielentwicklungszwecken.

Sachkundiger Vorverfasser dieser Pressemitteilung ist John A. Gould, B.Sc. University of the Witwatersrand (Geologie, Physik und Chemie), Potchefstroom University of Higher Christian Education: BSc (Hons) (Geologie), SACNASP Registrierung: 400022/10

