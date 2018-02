Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604) wird für das abgelaufene Jahr 2017 eine um 21 Prozent erhöhte Dividende von 0,75 Euro (Vorjahr 0,62 Euro) ausbezahlen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die vorgeschlagene Ausschüttungssumme beträgt 416 Millionen Euro nach 343 Millionen Euro im Vorjahr. Dies ist die 25. Dividendenerhöhung in ununterbrochener Folge. Somit steigt Fresenius in den Kreis der Dividendenaristokraten auf. ...

