NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" belassen. Der Dialyse-Spezialist habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Frank Morgan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das solide Wachstum aus eigener Kraft sei allerdings größtenteils durch ungünstige Wechselkurseffekte geschmälert worden./la/tih

Datum der Analyse: 26.02.2018

