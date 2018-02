Dabei spielte die Lizenzvereinbarung mit Pfizer über das Antimykotikum Cresemba eine wichtige Rolle. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rückt Basilea die Weiterentwicklung der Pipeline-Projekte in den Fokus. Finanziert werden sollen diese aus den liquiden Mitteln, die per Ende 2017 bei 310,7 Mio CHF lagen, wie es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...