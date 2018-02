MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Fielmann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 76 Euro angehoben. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegsgelegenheit in die Aktien der Optikerkette, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde exzellent geführt und profitiere von strukturellen Wachstumstreibern wie etwa der Alterung der Gesellschaft. Fielmann könne zudem eine aktive Rolle in der Konsolidierung des Hörgerätemarktes spielen./la/tih

Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN DE0005772206

AXC0055 2018-02-27/08:20