DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Im Korruptionsprozess gegen Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft gefordert. Die Anklage forderte laut AFP zudem eine Geldstrafe von 118,5 Milliarden Won (knapp 90 Millionen Euro) gegen die Ex-Staatschefin. Die heute 66-Jährige soll zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil von drei südkoreanischen Konzernen - Samsung, Lotte und SK - Bestechungsgelder in Höhe von rund 45 Millionen Euro erhalten oder zugesagt bekommen haben. Außerdem soll sie Firmen dazu gedrängt haben, zwei von Chi kontrollierten Stiftungen rund 59 Millionen Euro zu spenden. Park war im Dezember 2016 wegen des weitverzweigten Korruptionsskandals vom Parlament abgesetzt worden. Die Amtsenthebung wurde im März 2017 vom Verfassungsgericht bestätigt. Vor zwei Wochen wurde Parks Vertraute Choi wegen der Korruptionsaffäre zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,8% gg Vm; vorläufig +2,9% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 127,0 zuvor: 125,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.779,40 -0,18% Nikkei-225 22.389,86 +1,07% Hang-Seng-Index 31.323,23 -0,56% Kospi 2.456,14 -0,06% Schanghai-Composite 3.286,91 -1,28% S&P/ASX-200 6.056,90 +0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien geht auch am Dienstag weiter. Die guten Vorgaben der Wall Street treiben die Kurse. Allerdings spielen die chinesischen Börsen nicht mit. Im Mittelpunkt des Interesses steht der neue Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Er wird nach Börsenschluss in Asien im Tagesverlauf vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses in Washington seinen ersten großen Auftritt haben. Er könnte die Gelegenheit nutzen, um Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung im nächsten Monat zu geben. An den chinesischen Börsen geht es bergab. Die Kursverluste führen Marktbeobachter darauf zurück, dass sich das Zentralkomitee der KP dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zweimal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Damit könnte Staatschef Xi Jinping möglicherweise unbegrenzt an der Macht bleiben. Die Entwicklung sei potenziell schädlich für die langfristige Etablierung der Rechtsstaatlichkeit, aber einen signifikanten Einfluss auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten dürfte nicht entstehen, heißt es. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen legen AIA um 4,4 Prozent in Hongkong zu, Standard Chartered gewinnen nach Zahlenausweis 1,2 Prozent. In Tokio stützt der schwächere Yen. Technologiewerte gehören zu den Gewinnern. Auch auf Taiwan sind Technologiewerte stark. In Südkorea kommt der Kospi mit der Zinsentscheidung der Notenbank zurück. Sie hatte die Zinsen unangetastet belassen.

US-NACHBÖRSE

Befürchtungen, dass die Übernahme durch Fresenius scheitern könnte, haben Akorn abstürzen lassen. Die Fresenius SE prüft nach eigenen Angaben, ob Akorn gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung verstoßen hat. Sollten die Untersuchungen tatsächlich Belege für Verstöße gegen FDA-Vorgaben liefern, könnte das unter Umständen das Aus für die geplante Akquisition des US-Generikaherstellers bedeuten. Akorn brachen daraufhin um fast 33 Prozent ein. Mit einem Abschlag von 8,9 Prozent reagierten Fitbit auf Geschäftszahlen und Ausblick des Unternehmens. Zwar hatte das Unternehmen den Verlust im vierten Quartal deutlich verringert, Analysten hatten aber mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.709,27 1,58 399,28 4,01 S&P-500 2.779,60 1,18 32,30 3,96 Nasdaq-Comp. 7.421,46 1,15 84,07 7,50 Nasdaq-100 6.989,10 1,34 92,50 9,27 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 810 Mio 724 Mio Gewinner 1.976 2.430 Verlierer 998 549 Unverändert 109 90

Sehr fest - Weiter nachlassende Zinssorgen haben zu Wochenbeginn an der Wall Street erneut für Kursgewinne gesorgt. So sorgte ein zwischenzeitlich weiterer Rückgang der Renditen für Rückenwind bei den Aktien. Angeführt wurde die Aufwärtsbewegung vor allem von den Technologiewerten. Im Wochenverlauf stehen zudem die Reden einer ganzen Reihe von Fed-Vertretern im Fokus. Dabei werden die Aussagen vor allem auf neue Hinweise zum künftigen Zinspfad der Fed abgeklopft. Spannend dürfte vor allem der Auftritt des neuen Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag werden. Die Frage, ob die Fed mit drei oder vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr plane, sei weiterhin nicht beantwortet, hieß es. Für Berkshire Hathaway ging es 3,9 Prozent aufwärts. Der Gesellschaft hat die Steuerreform einen Sondergewinn beschert. Kräftige Kursgewinne verzeichneten vor allem die Technologiewerte. So legten die Papiere von Apple um 2,0 Prozent zu und lagen damit nahe des Rekordhochs. Berkshire Hathaway hat im vergangenen Jahr weitere 31,2 Millionen Apple-Aktien erworben. Microsoft gewannen 1,4 Prozent, Cisco erhöhten sich um 3,1 Prozent und Intel rückten um 2,9 Prozent vor.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,86 -0,5 2,87 41,7 30 Jahre 3,16 0,0 3,16 8,9

Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es schließlich um einen halben Basispunkt auf 2,86 Prozent nach unten. Zwischenzeitlich war die Rendite schon bis auf 2,84 Prozent gefallen. In der Vorwoche war die Rendite mit Ständen in der Nähe von 3,00 Prozent auf das höchste Niveau seit vier Jahren geklettert. Im Fokus steht der Auftritt des neuen Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:22 % YTD EUR/USD 1,2328 +0,1% 1,2314 1,2325 +2,6% EUR/JPY 131,69 -0,1% 131,76 131,45 -2,7% EUR/GBP 0,8826 +0,1% 0,8818 0,8780 -0,7% GBP/USD 1,3968 +0,0% 1,3965 1,4038 +3,3% USD/JPY 106,83 -0,2% 107,00 106,66 -5,1% USD/KRW 1071,56 +0,1% 1070,71 1072,84 +0,4% USD/CNY 6,3084 -0,1% 6,3161 6,3069 -3,1% USD/CNH 6,3018 +0,1% 6,2959 6,3059 -3,3% USD/HKD 7,8253 +0,0% 7,8232 7,8234 +0,2% AUD/USD 0,7850 -0,0% 0,7852 0,7884 +0,4% NZD/USD 0,7289 -0,1% 0,7298 0,7341 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.877,09 -31,24

Am Devisenmarkt bewegten sich die Notierungen in recht engen Bahnen. Der Euro kam von seinem Tageshoch bei 1,2355 Dollar wieder zurück und notierte im späten US-Handel mit 1,2312 Dollar knapp über dem Niveau vom Freitagabend. Im Tagestief war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2277 Dollar abgerutscht, ausgelöst durch taubenhafte Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,83 63,91 -0,1% -0,08 +5,7% Brent/ICE 67,44 67,50 -0,1% -0,06 +1,9%

Für die Ölpreise ging es weiter nach oben. Auf Zweiwochensicht war der Preis je Barrel zuletzt bereits um über 7 Prozent gestiegen. Auslöser für den weiteren Anstieg war die Unterbrechung der Förderung am El-Feel-Ölfeld in Libyen nach bewaffneten Auseinandersetzungen. Jedoch blieben die Blicke übergeordnet auf die Entwicklung der US-Ölförderung gerichtet. So sah die US-Regierung die USA in den kommenden zehn Jahren zu einem Nettoexporteur in Sachen Energie aufsteigen. WTI stieg um 0,6 Prozent auf 63,91 Dollar, für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 67,50 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.333,02 1.333,37 -0,0% -0,35 +2,3% Silber (Spot) 16,63 16,67 -0,3% -0,04 -1,8% Platin (Spot) 999,25 1.000,50 -0,1% -1,25 +7,5% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,1% +0,00 -3,0%

Der Goldpreis legte leicht zu und holte damit die Verluste vom Freitag wieder auf. Der Preis für die Feinunze verbesserte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.333 Dollar. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf den stabilen Dollar und die weiter leicht fallenden Renditen am Anleihemarkt, die die Attraktivität des Edelmetalls wieder etwas erhöht hätten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUßENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump empfängt am 24. April den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. Der Besuch werde dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und Frankreich in wirtschaftlichen und diplomatischen Fragen sowie die "Freundschaft zwischen den beiden" Staatschefs zu stärken, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mit.

INNENPOLITIK SAUDI-ARABIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 01:54 ET (06:54 GMT)

Saudi-Arabiens König Salman hat Generalstabschef Abdul Rahman bin Saleh al-Bunjan und andere hochrangige Militärs entlassen. Auch die Kommandeure des Heeres und der Luftwaffe sowie mehrere stellvertretende Minister wurden abgesetzt, wie SPA meldete.

SYRIENKRISE

Kurz nach der Zustimmung Moskaus zu einer täglichen Feuerpause für Ost-Ghuta hat die russische Regierung vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der umkämpften syrischen Rebellenenklave gewarnt. Trotz der UN-Resolution für eine einmonatige Waffenruhe "eskaliert die Lage in Ost-Ghuta immer mehr", erklärte das russische Außenministerium.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,50%.

STANDARD CHARTERED

Die Bank hat es 2017 zurück in die Gewinnzone geschafft. Außerdem sollen die Aktionäre wieder eine Dividende bekommen. Die Ergebnisse blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 01:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.