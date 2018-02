Was machen eigentlich Digitalverantwortliche? Worin sehen sie ihre wichtigste Aufgabe und was ist ihr Ziel? Braucht überhaupt jedes Unternehmen einen CDO? Ein Treffen zeigt, dass nichts muss, aber vieles kann.

Digitalverantwortliche in deutschen Unternehmen sehen ihre Aufgabe darin, sich innerhalb weniger Jahre überflüssig zu machen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse einer Studie der Unternehmensberatung Kienbaum, die hierfür rund 100 CDOs (Chief Digital Officers) befragt hat. Was nach Selbstaufgabe klingt, ist in Wahrheit ein ambitioniertes Ziel: Die meisten CDOs sehen ihre Rolle demnach als eine temporäre und sich selbst als Brückenbauer für ihr Unternehmen in eine digitalisierte Zukunft, die früher oder später zum Selbstläufer wird.

Gemessen an den Aufgaben, die die Digitalverantwortlichen bis ungefähr 2025 erledigt haben sollen, ist das ein ehrgeiziger Plan. Schließlich gilt es erstmal eine Digitalstrategie zu formulieren. Viele Unternehmen haben sie bislang noch nicht. Zugleich muss ein CDO Trends erkennen und die zukünftige Entwicklung antizipieren, um aus der Aufholjagd nicht ein Hinterherhinken werden zu lassen. Unternehmensintern ist es seine Aufgabe, Prozesse zu digitalisieren, sofern noch nicht geschehen.

Die wichtigsten Kompetenzen eines CDO sind folglich Innovationskraft, ...

