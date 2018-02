Die EU-Kommission spielt angesichts der Marktturbulenzen eine Regulierung von Kryptowährungen durch. Vizepräsident Dombrovskis fordert aber auch eine globale Lösung.

Viele Investoren sind stark an Bitcoin, Ripple oder Ethereum interessiert, doch auch Kriminelle haben eine Vorliebe für Cyber-Zahlungsmittel. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

+++26. Februar 15:24+++

EU-Kommission prüft Regulierung von Kryptowährungen

Die EU-Kommission spielt angesichts der Marktturbulenzen um Bitcoin eine Regulierung von Kryptowährungen durch. Die Brüsseler Behörde prüfe, ob hier Regeln auf EU-Ebene nötig seien, sagte ihr Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Montag. Dazu werde man die Risiken und Chancen und die Angemessenheit der derzeitigen Regulierung bewerten. Einzelne Bestandteile der Bitcoin-Technologie seien innovativ und vielversprechend, doch seien Kryptowährungen zugleich zum Spekulationsobjekt geworden. "Investoren und Verbraucher sind damit Risiken ausgesetzt, bis hin zum Totalverlust." Deshalb seien klare Informationen und Warnungen wichtig.

Dombrovskis äußerte sich nach einem Treffen mit Aufsichtsbehörden und Branchenvertretern zu dem Thema in Brüssel. Die Ergebnisse der Unterredung werden in die anstehende Fintech-Initiative der Kommission und in ein Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einfließen. "Es ist ein globales Phänomen, und deshalb ist eine globale Antwort nötig", sagte der Lette. "Dass heißt aber nicht, dass die EU nicht schon früher handeln kann."

+++ 22. Februar 15:05 +++

Bitcoin rutscht unter die 10.000-Dollar-Marke

Der Kurs des Bitcoins schwankt weiter: Am Donnerstagmittag fiel die Kryptowährung unter die 10.000-Dollar-Marke. Erst im Dezember war der Bitcoin auf ein Rekordhoch von 20.000 Dollar gestiegen. Anfang Februar stürzte die Digitalwährung auf 6000 Dollar ab.

+++ 18:05 Uhr +++

"Bitcoins werden in zehn Jahren nicht mehr viel wert sein."

Er muss es wissen, oder? Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff sagt dem Bitcoin eine kurze Halbwertszeit voraus.

+++ 17:30 Uhr +++

Venezuela führt eigen Kryptowährung namens Petro ein

Das krisengebeutelte Venezuela führt seine eigene Kryptowährung Petro ein. Am Dienstag begann der Vorverkauf. "Der Petro wurde geboren. Heute ist ein historischer Tag. Venezuela ist der erste Staat, die erste Nation, die eine durch ihre Bodenschätze gestützte Kryptowährung auf den Markt bringt", sagte Vizepräsident Tareck El Aissami. Angesichts der Wirtschaftssanktionen der USA und des Devisenmangels will sich die venezolanische Regierung mit dem Petro wieder Zugang zu den internationalen Finanzmärkten verschaffen. Die Währung soll mit den riesigen Erdölreserven des südamerikanischen Landes abgesichert werden. Zu Beginn werden fünf Milliarden Barrel Öl (je 159 Liter) als Sicherheit für den Petro ausgewiesen.

+++ 16:40 Uhr +++

EU-Kommission lädt zu Digitalwährungs-Konferenz

Angesichts rasanter Kursschwankungen und Unsicherheiten bei Digitalwährungen nimmt die EU-Kommission zusätzliche Regulierungen in den Fokus. Am 26. Februar solle in Brüssel eine hochrangige Konferenz mit Vertretern von Aufsichtsbehörden, Zentralbanken sowie Marktteilnehmern abgehalten werden, teilte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis nach dem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel mit. "Ziel ist, langfristige Trends in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob der derzeitige Rechtsrahmen ausreichend ist."

+++ 20. Februar, 14:15 +++

Regierungsbeauftragter für die Regulierung von Kryptowährungen tot aufgefunden

Laut Medienberichten des Wall Street Journals wurde in Südkorea einer der wichtigsten Aufseher für Kryptowährungen tot aufgefunden. Einigen Medien melden, dass der 52-jährige Jung Ki-Joon an einem Herzinfarkt gestorben sei. Doch einem offiziellen Bericht zufolge sei die Todesursache bisher ungeklärt. Die Regierung Südkoreas kündigte vor einigen Monaten an, die Regulierung für Bitcoin und Co. zu verschärfen. Danach ist innerhalb der Regierung ein Streit darüber entbrannt, ob die Kryptowährungen gänzlich verboten, stärker reguliert oder besteuert werden.

+++ 19. Februar, 15:56 Uhr +++

"Die Bitcoin-Regulierung könnte vorteilhaft für den Markt sein"

Die 11.000-Dollar-Marke hat der Bitcoin wieder geknackt. Wie ist der Aufstieg und Fall des Bitcoin-Kurses zu interpretieren? Finanzredakteur Felix Holtermann hat auf Facebook live die Fragen von Handelsblatt-Lesern beantwortet. Hier sehen Sie die Aufzeichnung:

+++ 19. Februar, 12:29 Uhr +++

Bitcoin steigt über 11.000-Dollar-Marke

Seit Ende Januar hat der Bitcoin am Wochenende erstmals wieder die 11.000-Punkte-Marke geknackt. Am Montag lag die Kryptowährung unter 11.000 US-Dollar.

Anfang Februar hatte es wegen der Angst vor einer strengeren Regulierung und wegen Gerüchten über Preismanipulationen einen massiven Ausverkauf gegeben. Am 6. Februar fiel der Bitcoin auf weniger als 6000 US-Dollar. Seitdem ist er bereits wieder um 80 Prozent gestiegen.

+++ 19. Februar, 11:15 Uhr +++

Bitcoin-Mining wird immer teurer

Die Herstellung eines einzelnen Bitcoins kostet laut Schätzung der Bank JP Morgan derzeit etwa 3900 US-Dollar - zehnmal so viel wie noch im vergangenen Jahr. Der Grund für den Anstieg ist demnach ein Wettrüsten zwischen den Bitcoin-"Minern", das die Kosten für das Prägen neuer Bitcoins auf das neue Allzeithoch treibt.

Die Herstellung funktioniert folgendermaßen: Die "Miner" führen hochkomplexe Rechenoperationen durch und erhalten dafür frische Bitcoins.

+++ 18. Februar, 15:52 Uhr +++

Chef des Basler Bankenausschusses warnt vor Bitcoin

Der Chef des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht warnt Finanzinstitute vor Geschäften mit dem Bitcoin. "Angesichts des möglichen Risikos der Geldwäsche, das diesem Markt innewohnt, wäre es für Banken ziemlich schwierig, in großem Stil auf diesen Märkten aktiv zu werden", sagte Stefan Ingves, der auch schwedischer Notenbankgouverneur ist, in einem Interview mit dem Handelsblatt.

Banken seien verpflichtet, ihre Kunden zu identifizieren, betonte Ingves. Zudem seien die Preisausschläge beim Bitcoin sehr groß. "Das zeigt, dass Krypto-Währungen sehr riskant sind und nichts mit einem regulären Zahlungssystem gemein haben. Deshalb würde ich Banken raten, die Finger davon zu lassen."

+++ 16. Februar, 15:45 Uhr +++

Hackergruppe stiehlt Bitcoin im Wert von 50 Millionen US-Dollar

Eine Gruppe von Hackern hat mit einfacher Phishing-Werbung Bitcoin im Wert von 50 Millionen US-Dollar (knapp 40 Millionen Euro) erbeutet. Das berichten Sicherheitsforscher der zu Cisco gehörenden Talos-Gruppe. Die sogenannten "Coinhoarder" (Münzsammler) schalteten über das Adwords-Programm von Google Anzeigen. Diese tauchten in Websuchen von Personen auf, die nach Kryptowährungs-Stichworten gesucht hatten. Die Anzeigen führten auf die Phishing-Seite der Hackergruppe, wo die Opfer dazu gebracht wurden, Anmeldedaten für das Bitcoin-Wallet blockchain.info einzugeben. Mit diesen Informationen konnten die Hacker die Konten anschließen plündern.

Laut Talos erfolgte die Attacke aus der Ukraine. Mehr als sechs Monate lang hatte Talos zusammen mit ukrainischen Sicherheitsbehörden die Aktivitäten beobachtet. Es ist nicht der einzige Fall: Offenbar entwickelt sich die Region zu einem Hotspot für Krypto-Kriminalität.

+++ 15:06 Uhr +++

Zahl der Krypto-Hedgefonds wächst weiter

Trotz des jüngsten Kurssturzes von Bitcoin schießen auf Kryptowährungen spezialisierte Hedgefonds wie Pilze aus dem Boden. In den vier Monaten bis Mitte Februar verdoppelte sich die Anzahl der Fonds, die auf den Handel mit Cyberdevisen spezialisiert sind, weltweit auf 226 mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 bis fünf Milliarden Dollar, wie aus einer Erhebung des Researchhauses Autonomous Next am Donnerstag hervorging. Mitte August 2017 gab es den Marktforschern zufolge 55 solcher Fonds, Anfang des vergangenen Jahres 37.

+++ 13:15 Uhr +++

Für Bitcoin wieder nahe der 10.000-Dollar-Grenze

Für die bekannteste virtuelle Währung geht es wieder bergauf: Am Dienstag stieg der Kurs um 3,6 Prozent auf 9.713 Dollar Dollar. Den Rekord erreichte die virtuelle Währung am 17.Dezember, als sie auf verschiedenen Handelsplattformen die 20.000-Dollar-Marke überschritten hatte.

+++11:22 Uhr+++

Vier Prozent der Deutschen haben bereits Bitcoin genutzt

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland weiß mit dem Begriff Bitcoin etwas anzufangen, aber nur eine sehr kleine Minderheit hat schon praktische Erfahrungen mit der Digitalwährung gesammelt. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage, die der Branchenverband Bitkom in Auftrag gegeben hat. Rund zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten gaben an, dass sie schon einmal etwas von Bitcoin gehört haben. Nur vier Prozent haben Bitcoin bereits erworben oder genutzt.

Der Verband machte die rasanten Kursgewinne mit Bitcoin, aber auch Berichte über spektakuläre Diebstähle und Betrug mit der Kryptowährung sowie die starken Kursschwankungen für die steigende Bekanntheit verantwortlich. 2016 hatten erst 36 Prozent von Bitcoin gehört, 2013 waren es sogar nur 14 Prozent. Aktuell gaben 19 Prozent der Befragten an, dass sie sich vorstellen können, Bitcoin zu erwerben und zu nutzen. Die große Mehrheit (72 Prozent) sagt jedoch, dass sie kein Interesse an einer Nutzung von Bitcoin haben.

Aktuell seien Kryptowährungen nur für einen sehr kleinen Kreis von Nutzern von Interesse, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Auf schnelle Spekulationsgewinne sollte nur der setzen, der Spaß am Spiel hat und einen Totalverlust leicht verkraftet."

+++ 15. Februar, 11.09 Uhr +++

Saudi-Arabien Zentralbank kooperiert mit Ripple

Die Zentralbank in Saudi-Arabien baut ihr Geschäft im Kryptowährungsbereich aus. Sie schloss nach eigenen Angaben als erste Notenbank weltweit eine Kooperation mit dem auf den Finanzsektor spezialisierten US-Krypto-Unternehmen Ripple, das eine Cyberdevise und eine dazugehörige Blockchain-Technologie anbietet, über die Banken Zahlungsdienstleistungen abwickeln können.

Kryptowährungen als "Nächstes Schweizer Bankkonto" wird zum Albtraum für Staaten

Die Verwendung von virtuellem Geld um Vermögenswerte offshore zu parken, entwickelt sich rasant - insbesondere seit es so genannte Privacy Coins wie ZCash und Monero gibt. Dabei werden Methoden wie die Verschlüsselung verwendet, um die Summen unauffindbar zu machen. Nach Angaben von Grayscale Investments, einem in New York ansässigen Unternehmen, das Investoren einen ZCash Trust anbietet, werden weltweit etwa zehn Billionen US-Dollar im Ausland gehalten. ZCash könnte bis 2025 etwa zehn Prozent davon an sich binden, sagt Matthew Beck von Grayscale.

Die Geldwäsche-Studie der Foundation for Defense of Democracies empfiehlt, dass Regierungen der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen nachgehen, aber gleichzeitig finanzielle Innovationen respektieren. Vor allem, so die Studie, sollten die Aufsichtsbehörden sich keine Illusionen machen, Kryptowährungen gänzlich einstampfen zu können. Das sei nicht möglich.

+++ 17.10 Uhr +++

Western Union setzt auf Ripple für Transaktionen

Wer Geld in exotische Länder überweisen will, nutzt dafür in vielen Fällen Western Union. Das Überweisungsbüro will jetzt eine neue Technologie einsetzen, um machen Transaktionen umzusetzen: die Kryptowährung Ripple.

Nach dem bereits monatelang spekuliert wurde, bestätigt Vorstandschef Hikmet Ersek jetzt, dass sowohl die Blockchain-Technologie geprüft werde als auch erste Transaktionen mit Ripple ausgeführt wurden.

"Wir schauen uns vor allem die prozessuale Abwicklung und die Optimierung des eingesetztes Kapitals ("working capital") an", so Ersek bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Dienstag. Außerdem würden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Kryptotransaktionen geprüft. (Bloomberg)

+++ 15.27 Uhr +++

Bitcoin zurück über 9.000 Dollar

Zum ersten Mal seit dem 2. Februar hat die Kryptowährung Bitcoin wieder die Marke von über 9.000 Dollar erreicht.

+++ 14. Februar, 12.04 Uhr +++

Südkorea plant strenge Regulierung von Kryptowährungen

Südkorea will schärfer gegen illegalen und unfairen Handel mit Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...