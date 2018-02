Zürich - Der Schweizer Immobilienmarkt wird bedrängt durch rekordhohe Ausweitung, wachsende Leerstände und Druck auf die Mieten. Genau im richtigen Moment kommt ihm die Konjunktur zu Hilfe. Der kräftige und breit abgestützte Wirtschaftsaufschwung wird die Nachfrage in allen Segmenten beleben. Wie viel der konjunkturelle Rückenwind in den einzelnen Teilmärkten allerdings zu bewirken vermag, ist stark von der jeweiligen Ausganslage abhängig. Dem Eigenheimmarkt verhilft die Konjunktur zu einer Rückkehr zu solidem Preiswachstum. Auf dem Büroflächenmarkt verstärkt die Nachfragebelebung die deutlichen Zeichen der Stabilisierung. Hochwillkommen ist der Aufschwung insbesondere auf dem Mietwohnungsmarkt. Das wachsende Überangebot lässt sich damit zwar nicht aufhalten, doch die Nachfragebelegung mindert die Folgen einer Bautätigkeit, die derzeit alleine durch den Renditevorteil von Immobilienanlagen getrieben ist. Ganz anders dagegen die Situation auf dem Verkaufsflächenmarkt: Hier dominieren die strukturellen Anpassungen an das vom Internet veränderte Einkaufsverhalten die konjunkturellen Impulse eindeutig.

Die heute publizierte Studie zum Immobilienmarkt 2018 der Credit Suisse zeigt, dass die Investoren künftig nicht mehr mit den überdurchschnittlich hohen Renditen der letzten Jahren rechnen dürfen, weil weiteren Wertzuwächsen bei den Immobilien enge Grenzen gesetzt sind. Im Quervergleich mit alternativen Anlagen können sich die Renditen von direkten und indirekten Immobilienanlagen aber weiterhin sehen lassen - trotz limitiertem Mietertragspotenzial. Solange die Zinsen auf überschaubarem Niveau bleiben, fehlen Anlagealternativen mit einem vergleichbaren Rendite-Risiko-Verhältnis. Dies gilt besonders für das aktuelle Jahr, in dem noch keine Abkehr von den Negativzinsen zu erwarten ist. Bei den Immobilienfonds gewinnen die auf gewerbliche Liegenschaften ausgerichteten Fonds gegenüber den Wohnimmobilienfonds an Attraktivität, weil sie eine vergleichsweise hohe Prämie für das eingegangene Risiko bieten.

Wohneigentum: Rückkehr zu steigenden Preisen

Der Rückgang der Wohneigentumspreise, der im Anschluss an den 14 Jahre dauernden Preisanstieg zu beobachten war, ist bereits wieder Geschichte: Die Preise auf dem Eigenheimmarkt liegen wieder im Plus. Sogar im gehobenen Segment sind die Preise in die Wachstumszone zurückgekehrt. Der kräftige Wirtschaftsaufschwung verschafft dem Wohneigentumsmarkt neue Nachfrageimpulse, zumal die Hypothekarzinskosten trotz steigender Tendenz noch immer auf sehr tiefen Niveaus liegen. Begünstigt wird der erneute Preisanstieg zudem durch eine in den letzten Jahren stetig ...

