Zürich - Die Währungsunion wird ihren institutionellen Rahmen weiterentwickeln müssen, so Dr. Karsten Junius, CFA Chief Economist von J. Safra Sarasin in einer Finanzmarktkolumne. Der Koalitionsvertrag in Deutschland biete dafür Anknüpfungspunkte - vielleicht auch für einen deutschen EZB-Präsidenten.

Den vollständigen Artikel lesen ...