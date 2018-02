Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt dezente Gewinne verbucht. Die runde Marke von 12.600 Punkten erwies sich für den DAX letztlich als Tageshoch. Nachdem der deutsche Leitindex den Sprung über diese Marke am Vormittag schaffte, schmolzen die Gewinne wieder ab. Am Ende konnte der DAX nach dem Sprung über die Marke von 12500 Punkten ein kleines Plus von 0,35 Prozent retten. Das Börsenbarometer ...

