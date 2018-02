Die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111) erhalten für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 3,10 Euro. Dies entspricht einer Anhebung um 3,3 Prozent oder 0,10 Euro. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 88,30 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 3,51 Prozent. Damit wird die Dividende das achte Jahr in Folge ununterbrochen angehoben. Die nächste Hauptversammlung findet am ...

