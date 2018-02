Der Politphilosoph und Wirtschaftswissenschaftler Karl Widerquist, außerordentlicher Professor an der Georgetown University in Katar, erinnert sich an eine Umfrage vor zehn Jahren, die zeigte, dass nur 12 Prozent der Amerikaner ein universelles Grundeinkommen befürworteten. Das hat sich schnell geändert. Heute unterstützen 48 Prozent der Amerikaner die Idee eines Grundeinkommens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...