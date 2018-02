Banken und Broker rechnen zur Börseneröffnung in Frankfurt mit steigenden Kursen. Im Fokus wird unter anderem die Aktie von BASF stehen.

Positive Vorgaben aus New York dürften am Dienstag auch den deutschen Aktienanlegern Kauflaune machen. Banken und Broker sagen für den Dax zur Eröffnung steigende Kurse voraus. Am Montag hatte der Leitindex 0,4 Prozent fester bei 12.527 Punkten geschlossen. An der Wall Street sorgten Spekulationen auf weiter nur moderate Zinsschritte der US-Notenbank Fed für Kursgewinne. Der Dow-Jones-Index schloss 1,6 Prozent höher bei 25.709 Punkten.

Im Fokus steht der neue Fed-Chef Jerome Powell, der am Nachmittag vor dem Finanzdienstleistungs-Ausschuss der US-Repräsentantenhauses zur Konjunktur und Geldpolitik gehört werden soll. In dem schon am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht hatte die Fed eine Fortsetzung des vorsichtigen Zinserhöhungskurses signalisiert.

Auf der Unternehmensseite werden Anleger bei den Einzelwerten auf die Kursentwicklung von BASF schauen. Nach einem deutlichem Gewinnplus im vergangenen Jahr geht der Chemiekonzern 2018 von weiteren Zuwächsen aus. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen soll leicht über dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit. Darunter versteht der Vorstand einen Anstieg um bis zu zehn Prozent. Der Umsatz soll um bis zu fünf Prozent zulegen. BASF sei gut ins Jahr gestartet, sagte Vorstandschef Kurt Bock. "Außerdem haben wir wichtige Weichen für die personelle und strategische ...

