MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Zooplus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 170 auf 185 Euro angehoben. Bei dem Online-Händler für Haustierbedarf setze sich zwar das starke Umsatzwachstum fort, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr allerdings dürfte das Potenzial für weitere Profitabilitätssteigerungen aber begrenzt sein. Das höhere Kursziel begründete Bosse mit dem auf 2019 verschobenen Bewertungszeitraum./la/tih

Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN DE0005111702

AXC0065 2018-02-27/08:45