Der Volkswagen Konzern aus Wolfsburg hat am Freitag die Zahlen für das Jahr 2017 veröffentlicht. Der Umsatz stieg dabei um 13,4 Milliarden Euro auf 230,7 Milliarden Euro. Den operativen Gewinn konnten die Wolfsburger sogar fast verdoppeln. Dieser lag in 2017 bei 13,8 Milliarden Euro. Grund hierfür sind die Rückgänge in den außerordentlichen Belastungen von 7,5 Milliarden Euro auf 3,2 Milliarden Euro. Auch der Überschuss hat sich verdoppelt und mit ...

