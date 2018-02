Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-27 / 08:20 Nitinat Minerals - Rating: STRONG BUY WKN: A1194N / ISIN CA65477B4091 (Erstempfehlungskurs 19.2.2018): 0,14 Euro Kurs 26.02.2018: 0,27 EUR Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 7 Mio Euro EILMELDUNG TOP-NEWS: Unternehmen kündigt sofortigen Start des Explorationsprogramms 2018 an - Aktie seit voriger Woche mit erster Kursexplosion zeitweise schon über 70% im Plus. Anziehende Handelsvolumina und sich verdichtender Newsflow rufen steigendes Interesse finanzstarker institutioneller Adressen an Nitinat hervor: Die Rallye geht jetzt los: Einsteigen Anschnallen Dabei sein. Das Management von Nitinat Minerals verkündete gestern nach Handelsschluß an der kanadischen Heimatbörse TSX- V eine Meldung, die geeignet sein dürfte, den Aktienkurs in den nächsten Tagen auf massive Rallyefahrt zu schicken. Wenn um 15:30 MEZ der Marktplatz Toronto eröffnet, sollte eine heftige positive Reaktion erfolgen, die auch in den kommenden Wochen für erhebliches Aufwärtsmomentum, ja sogar für Ausbrüche des Kurses bis auf das erste vorgeschaltete Widerstandslevel bei 0,80 EUR (Verdreifachung vom aktuellen Kurs) sorgen kann. Dort wird der Chart Kraft tanken, um die eigentliche Aufgabe, nämlich den Sprung Richtung 1,50 EUR, meistern zu können. In der zurückliegenden Handelswoche hat sich schon abgezeichnet, dass die Investorengemeinde diesen Wert nun entdeckt. Seit meiner Erstempfehlung vom 19.2. bei einem Kursstand von 0,14 EUR konnte der Titel impulsiv ansteigen. Anziehende Handeslvolumina und sich verdichtender Newsflow signalisieren eine Aufwärtsdynamik, die an Heftigkeit im März zunehmen wird. Vor wenigen Tagen wurde eine spektakuläre Personalie verkündet, die für fulminanten Auftrieb sorgte- und heute dann der ganz große Clou: Das Explorationsprogramm 2018 wird mit sofortiger Wirkung in Gang gebracht. Das ist das Fanal für die Frühjahrsrallye: Institutionals, die bislang an der Seitenlinie warteten, sind nun gezwungen, Farbe zu bekennen, denn wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die Schlüsselliegenschaft des Unternehmens ist das zu 100% im Besitz Nitinats befindliche Carscellan Gold Grundstück (auch bekannt als die Lalonde Allaire Claims) im kanadischen Nordontario. Es liegt 25 km westlich von der bekannten Goldgräberstadt Timmins entfernt und 7 Kilometer nördlich der berühmten Lakeshore Gold Timmins Mine, die in 2014 185.000 Unzen Gold produzierte. Frühere auf dem Gelände durchgeführten Untersuchungen identifizierten ein großes Areal, das eine Quarz-Karbonat-Serizit-Anomalie aufwies, die 91 Meter lang und mindestens 152 Meter tief ist: Die Sedimentierungszone enthält Quarz-Karbonat Adern in einer Dicke von 3-7 cm, es ist aber auch eine Dicke von bis zu einem Meter vorstellbar. Das Gestein wurde durch hydrothermalen Einfluß verändert, wie es für vulkanische Mineralisierung typisch ist. Die Quarzadern neigen sich im Allgemeinen nach Norden. Quarz und schwarze Turmalinadern mit Eisengehalt wurden ebenfalls in den veränderten Lavaablagerungen gefunden. Nach Experteneinschätzung gibt es auffällige geologische Ähnlichkeiten zwischen der Carscellan-Lagerstätte und dem benachbarten Porcupine Mining Camp, das bis auf den heutigen Tag gut 70 Millionen Unzen Gold produzieren konnte. Das Unternehmen führt nun geophysikalische Studien auf der Grundlage der besagten Kartierung und der angesprochenen historischen Daten durch. Die vorliegenden Daten über das Carscallen Gold Projekt zeigen eine auffällige Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 0,03 g / t bis 3,21 g / t Gold. Drei der acht Proben gaben sogar Werte von über 0,5 g / t Gold an. Da diese Informationen aus früheren ungeprüften Stichproben und Berichten stammen, sind diese Testergebnisse für offizielle Studien nicht geeignet. Jedoch verweisen sie zusammen mit den historischen Bohraktivitäten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Goldressource hin. Dies wird immens helfen, weitere Zielzonen im Rahmen der geophysikalischen Testreihe zu definieren. *Alles spricht für ein sofortiges Engagement in dieser Aktie.* *- *Unternehmen startet noch im Februar mit den Explorationsaktivitäten in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt - Firma sicherte sich Zugriff auf das Carscellan Projekt, eine hochattraktive Liegenschaft mit erheblichem Upside Potential - soeben wurde eine Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt - Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 7 Mio EUR extrem gering, dies bedeutet: Enormer Hebeleffekt im Falle guter Explorationsergebnisse bei gleichzeitig überschaubarem Investmentrisiko - Gold als Rohstoff steht offenbar vor Ausbruch nach oben: Aufwärtstrend wird gerade eindrucksvoll eingeleitet, die Krisenwährung par excellence ist in diesen unruhigen Tagen wieder gefragt *Projektbeschreibung:* Die Firma besitzt zu 100% die sogenannten Carscellen Gold-Claims in Ontario. Die geographische Nähe zu der Weltklassemine Timmins West, die über die gleichen geologischen Rahmenbedingungen und Sedimentierungsstrukturen verfügt, läßt vermuten, dass die Carscellen Liegenschaft auch ein ähnliches Potenzial hat. Die großen Goldvorkommen der Welt sind in einigen ausgewählten Lagerstätten konzentriert, in denen Gold vorhanden ist. Diese Region ist eine solche. Der "Porcupine Mining District" in Ontario, Kanada, in dem die Carscellen Claims liegen, ist um die Stadt Timmins zentriert Obwohl das Goldabbaugebiet des Bezirks relativ klein und kompakt ist, zählt es zu den reichsten Explorationsstätten in der Welt. Einige der ursprünglichen Entdeckungen, waren in dieser Region historisch so gigantisch, dass sie einen großen Goldrausch auslösten und zur Legende wurden. Der Goldabbau florierte dort im letzten Jahrhundert. Eine Reihe von sehr große und profitablen Goldminen dominieren immer noch das Gebiet. Obwohl einige der ursprünglichen Ressourcen erschöpft sind, entstehen noch neue Minen und produzieren größere Mengen Gold. Die Topographie des Landes ist relativ flach und erleichtert den Zugang. Als ein Zentrum des Bergbaus, gibt es bereits eine große, gut ausgebildete Arbeitskräftepool- und Bergbaudienstleistungsindustrie. Regierung und Bevölkerung sind für die Bergbauindustrie sehr aufnahmebereit und deshalb existieren kaum politische und rechtliche Barrieren. Infrastruktur und Jurisdiktion sind also vorteilhaft. Die Liegenschaften von Nitinat befinden sich in offenem, unbebauten Gelände ohne nennenswerte Entwicklungshindernisse. Die Prospektoren, von denen Nitinat die Ansprüche erworben hat, machten, wie oben beschrieben, ihre eigene Oberflächengeologie, bei der sie auf interessante erste Hinweise stießen, die auf eine signifikante Goldmineralisierung hindeutet. Die Weltklassemine "Timmins West" (auch bekannt als "Lake Shore Mine") liegt in unmittelbarer Nähe (ca. 7 km) zu Nitinats Carscallenprojekt und hat eine ähnliche Geologie. Diese Mine enthält drei separat ausgewiesene Lagerstätten. Es handelt sich nicht um eine OpenPit Mine, sondern um unterirdischen Bergbau. Neben den Carscellenclaims besitzt Nitinat eine weitere potentielle Mega-Ressource, nämlich die sogenannten Jasper Claims auf Vancouver Island. Zusammenfassung der Explorationsstrategie für die Carscellan Claims: 1. Eine vorläufige Oberflächenkartierung, die alle potenziellen goldhaltigen Gesteinsarten identifizieren soll. Geophysikalische Untersuchung: Ein Prozess der Probenahme und Klassifizierung der potenziellen Gesteinsschichten wird durchgeführt. 2. Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Oberflächenkartierung und den Gesteinsproben werden dann geophysikalische Techniken angewendet, um weitere lithologische Einheiten, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten, zu identifizieren und zu lokalisieren. 3. Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt mit Bohrungen zu erweitern, um das Ressourcenpotenzial definieren zu können. *10 Argumente für ein Investment in Nitinat Minerals * 1) Extrem niedrige Marktkapitalisierung 2) Aussichtsreiche Vererzungsstränge in historisch aktivem Explorationsgebiet 3) Exzellentes Managementteam 4) Finanzierungsrunde abgeschlossen 5) Wert beginnt in diesem Monat mit umfangreichen Erkundungstätigkeiten 6) Goldpreis charttechnisch und fundamental aktuell äußerst attraktiv 7) Übernahmespekulation bereits in diesem Jahr denkbar, wenn erste Explorationsaktivitäten positive Erwartungen bestätigen 8) Neue Projektakquisitionen in der Pipeline 9) Massiver kursrelevanter Newsflow wird in den kommenden Wochen erwartet 10) Charttechnik signalisiert; Hier geht die Party in Bälde los *Mein Urteil: STRONG BUY* *Disclaimer/Impressum:* Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch

