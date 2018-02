Die europäischen Börsen haben zum Wochenauftakt den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen können und den Tag mit Zuwächsen beendet. Aus Branchensicht gab es fast nur Gewinner, am stärksten präsentierte sich der Rohstoffsektor mit einem Plus von 1,3%. Immobilien gaben als einziger Sektor 0,1% ab. Heineken profitierte von einer positiven Analystenmeinung und konnte 1,2% zulegen. Am deutschen Aktienmarkt war nach wie vor der am Freitag bekanntgewordene Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler das Hauptgesprächsthema. In einem Optionsscheincoup wurde ein in diesem Ausmaß überraschend hoher Anteil von 10% an Daimler erworben. Die Aktionäre blieben skeptisch, der Autobauer gab gegen den Trend 0,3% ab. Gefragt war hingegen...

