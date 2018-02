Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Aixtron -0,57% auf 14,76, davor 9 Tage im Plus (35,88% Zuwachs von 10,93 auf 14,85), Axel Springer -0,14% auf 73,1, davor 8 Tage im Plus (4,57% Zuwachs von 70 auf 73,2), Aurelius -1,88% auf 60,15, davor 8 Tage im Plus (9,96% Zuwachs von 55,75 auf 61,3), Uniper -0,75% auf 25,23, davor 6 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 23,82 auf 25,42), Barrick Gold+0,33% auf 12,22, davor 6 Tage im Minus (-10,77% Verlust von 13,65 auf 12,18), SLM Solutions +0,14% auf 36,15, davor 6 Tage im Minus (-7,08% Verlust von 38,85 auf 36,1), Porsche Automobil Holding +2,16% auf 70, davor 5 Tage im Minus (-4,25% Verlust von 71,56 auf 68,52), Aurubis +1,8% auf 69,94, davor 5 Tage im Minus (-7,36% Verlust von 74,16 auf 68,7), Samsung Electronics+1,71% auf 758,09, davor 5 Tage im...

