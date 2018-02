AdaptiveMobile präsentiert erstmals einen Überblick über Diameter-Angriffe für die Mobilfunkbranche

MOBILE WORLD CONGRESS AdaptiveMobile Security, Weltmarktführer im Bereich Mobilfunknetzsicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zunehmend komplexe Angriffe über 4G-Signalisierungsprotokolle der nächsten Generation erkannt hat. In einer neuen Studie, die auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress 2018 vorgestellt wurde, gibt AdaptiveMobile den branchenweit ersten Überblick über Echtzeitangriffe mithilfe des Diameter-Protokolls.

"Die Erkenntnisse dieser Untersuchung liefern den letzten noch fehlenden Informationsbaustein für Mobilfunkbetreiber, damit Abwehrmaßnahmen ergriffen werden, um die Netze vor Angriffen über Diameter zu schützen. Bislang war nur eine theoretische Anfälligkeit des Diameter-Protokolls bekannt. Die neue Untersuchung zeigt dagegen, dass diese Schwachstellen in der realen Welt ausgenutzt werden. Es gibt also eine ganz konkrete Bedrohung, gegen die wir uns wappnen müssen", erläutert Cathal Mc Daid, Chief Intelligence Officer bei AdaptiveMobile Security.

Die Erkenntnisse beruhen auf einer Analyse des internationalen Diameter-Verkehrs in den Mobilfunknetzen von zehn verschiedenen Betreibern, bei der verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden. Im Rahmen der Untersuchung analysierte AdaptiveMobile ein- und ausgehenden Diameter-Verkehr in über 80 Ländern auf der ganzen Welt und stellte eine Reihe böswilliger Aktivitäten über Diameter-Netze fest von einfachen bis hin zu komplexen Angriffen.

"Die Betreiber müssen vor allem verstehen, was erkannt wird: Sie können nicht über eine schlichte Kategorisierung oder einfache Regeln zwischen böswilligen und nicht böswilligen Aktivitäten unterscheiden", fährt Mc Daid fort. "Die Bedrohung ist nun nachgewiesen, aber ohne eine zusätzliche Ebene von Sicherheitsinformationen bleibt der böswillige Verkehr im ‚Rauschen' verborgen. Dies ist von daher kritisch, als wir davon ausgehen, dass die Ausnutzung von Diameter durch kriminelle Akteure mit der Ausweitung von Diameter und verbesserter SS7-Sicherheit zunehmen wird."

AdaptiveMobile arbeitet seit der Einführungdes Produkts Signalling Protection im Jahr 2015 mit Netzbetreibern auf der ganzen Welt zusammen und analysiert deren SS7-Netzwerkdaten. Diameter ist das Protokoll der nächsten Generation in Signalisierungsnetzen. Da Serviceprovider IP-basierte LTE-Netze einführen, die eine hochentwickelte Bedrohungslandschaft darstellen, steigt die Nachfrage nach breiterem Signalisierungsschutz sowohl in SS7-Netzen als auch in Diameter-Netzen.

Wenn Sie mehr über Signalling Protection und die branchenweit führende Threat Intelligence Unit von AdaptiveMobile Security erfahren möchten, besuchen Sie uns auf dem MWC in Halle 2, 2D100MR.

Über AdaptiveMobile Security

AdaptiveMobile Security ist globaler Marktführer in Mobilfunknetzsicherheit und bietet weltweit über 1,7 Milliarden Teilnehmern Schutz. Als einziger Mobile-Security-Anbieter bietet AdaptiveMobile netzwerk- und cloudbasierte Lösungen, die sämtliche Dienste auf Fest- und Mobilfunknetzen schützen. Die vielfach ausgezeichneten Sicherheitslösungen von AdaptiveMobile, die auf profundem Know-how und der besonderen Ausrichtung auf die Sicherheit vom Netzwerk bis zum Endgerät beruhen, bieten den Kunden fortgeschrittene Bedrohungserkennung und umsetzbare Sicherheitsinformationen ("actionnable intelligence") in Verbindung mit den umfassendsten Sicherheitsprodukten, die heute auf dem Markt sind.

AdaptiveMobile wurde 2004 gegründet. Das Unternehmen zählt einige der größten Mobilfunkbetreiber der Welt zu seinen Kunden und arbeitet in Partnerschaft mit den führenden Anbietern für Sicherheits- und Telekommunikationstechnik. AdaptiveMobile hat seinen Hauptsitz in Dublin (Irland) und Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südafrika, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik.

https://www.adaptivemobile.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180226006768/de/

Contacts:

AxiCom for AdaptiveMobile Security

James Hayward, +44 7809 495 760

james.hayward@axicom.com