LONDON (dpa-AFX) - Beim britischen Pay-TV-Anbieter Sky bahnt sich eine Übernahmeschlacht an. Eigentlich will der Rubert-Murdoch-Konzern 21st Century Fox das Unternehmen schlucken. Jetzt wirft jedoch der US-Kabelkonzern Comcast seinen Hut in den Ring.

Comcast will 12,50 britische Pfund je Aktie zahlen. Dies seien rund 16 Prozent mehr als Fox geboten habe, teilte der Konzern am Dienstag mit. Sky würde durch die Comcast-Offerte mit 22,1 Milliarden britischen Pfund (25 Mrd Euro) bewertet.

Die Beteiligten kennen sich gut. Bis vor kurzem hatte Comcast noch Interesse am Fox-Konzern gehabt, der nun aber zu großen Teilen vom Rivalen Walt Disney geschluckt werden soll. Fox wiederum hält bereits 39 Prozent an Sky. Allerdings stören sich die britischen Regulierer am Murdoch-Clan, der sich 2011 durch einen Abhörskandal bei einer seiner Zeitungen im Land unbeliebt gemacht hatte. Dadurch ist das Vorhaben zu Hängepartie geworden.

Comcast will Sky gerne komplett übernehmen, mindestens aber 50 Prozent plus eine Aktie. Das britische Unternehmen soll den Amerikanern als Sprungbrett für die Expansion nach Europa dienen. Der Auslandsumsatz würde durch Sky von zuletzt 9 auf 25 Prozent schnellen, hieß es./she/das

