Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das vierte Quartal des Medizintechnikkonzerns und Krankenhausbetreibers sie im Wesentlichen wie von ihr und dem Konsens erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Jahresziel für den Überschuss 2018 sei hingegen etwas enttäuschend. Zudem dürften an diesem Morgen wohl vor allem die angeblichen Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität und Produktentwicklung bei dem übernommenen US-Arzneimittelhersteller Akorn im Mittelpunkt sein./ck/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2018-02-27/08:56

ISIN: DE0005785604