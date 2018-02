Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-27 / 08:31 *Umfassendes Update zum Spinout und Aktiensplit - letzter Handelstag zum Erwerb der Gratisaktien des neuen Unternehmens!* Wir möchten Ihnen heute ein wichtiges Update zu unserem Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] geben. Das Unternehmen vermeldete soeben aufgrund der starken Investorenanfrage eine weitere detaillierte Erklärung dessen, was die zum 1. März 2018 bei Handelsschluss registrierten Aktionäre (der "Stichtag") erhalten werden sowie einen Überblick über die Geschäftsfelder der beiden Unternehmen (nach Spinout). *Hierbei sind äußerst interessante Vorhaben dabei, wie eine eigene Krypto-Börse. Gerade gestern wurde die Krypto-Börse Poloniex für 400 Mio. US-Dollar übernommen. * *Heute ist der letzte Handelstag um vom Spinout / Aktiensplit zu profitieren, alle Aktionäre welche bis zum Handelsende des 27.02.2018 Aktien des Unternehmens halten, bekommen Gratis-Aktien des ausgegliederten Unternehmens (siehe Berechnung und Erklärung im folgenden Text). * *Der Grund des Aktiensplits und der Ausgliederung ist, dass nach Ansicht des Unternehmens kein ausreichend hoher "reiner" Marktwert für ihre verschiedenen und einzigartigen Geschäftstätigkeiten erzielt wurde, die innerhalb von GBT beherbergt sind.* *Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass der Aktienkurs konservativ gesehen mindestens 100 bis 200 % Aufholpotenzial hat, selbst dann ist Global Blockchain *(WKN A2JST8) [1]*immer noch weitaus geringer bewertet als Hive Blockchain *(WKN A2DYRG) [2]*!* *Und es gilt zu bemerken, dass unser Top-Pick neben der Mining Sparte noch die Blockchain -und ICO-Sparte vorzuweisen hat.* *Nur als Vergleich der Branchenplayer Hive Blockchain *(WKN A2DYRG) [2]*,**welcher mit über 530 Mio. CAD an der Börse bewertet ist verfügt Ende 2018 lediglich über eine Leistung von 44 MW. Global Blockchain *(WKN A2JST8) [1]*wird mit der heutigen Akquise bereits Ende 2018 über mehr als 175 MW Bitcoin-Miningleistung verfügen und ist aktuell lediglich mit 141 Mio. CAD an der Börse bewertet. Daher ist konservativ betrachtet eine kurzfristige Verdopplung des aktuellen Kursniveaus mehr als nur wahrscheinlich und durchaus möglich. Global Blockchain *(WKN A2JST8) [1] *wird bereits im April erste Umsätze generieren, hiervon sind andere Unternehmen noch sehr weit entfernt!* Bei dem aktuellen Mining-Schwierigkeitsgrad würde BLOC, abzüglich Zinsen, ungefähr 7.000 Bitcoins jährlich (Umsatz 72 Mio. US-Dollar p.a.) zu Kosten von weniger als 2.000 Dollar pro Coin produzieren. *Die heutigen News im Detail - interessanter Ausblick!* *Das Ergebnis des Aktiensplit und Spinout*: *Um am 1. März 2018 ein registrierter Aktionär zu sein, müssten die Aktien nicht später als bis zum Handelsschluss am 27. Februar 2018 erworben werden.* Folgendes ist ein Beispiel eines GBT-Aktionärs, der am Stichtag im Besitz von 100 GBT-Aktien ist: Nach 1. März Split und Spinout besitzt der Aktionär 200 Aktien von Global Blockchain Technologies und 200 Aktien von Global Blockchain Mining. LINK - Schaubild zum besseren Verständnis [3] Vor Split Nach 1.März Split Nach 1.März Split and Spinout and Spinout Global Blockchain Global Blockchain Global Blockchain Technologies Technologies Mining Corp. Aktien Aktien ("BLOC" or Aktien ("BLOC" or ("FORK") "BLKCF" in den "BLKCF" in den USA oder "BWSP" in USA oder "BWSP" in Deutschland Deutschland Spinout 100 Aktien 200 Aktien 200 Aktien Als ein Ergebnis des Aktiensplits wird der Aktionär doppelt so viele GBT-Aktien besitzen und die entsprechende Anzahl von Aktien der Global Blockchain Mining Corp. ("Blockchain Mining") nach dem Split und Spinout besitzen. Am 1. März 2018 werden alle zum Stichtag bei Handelsschluss registrierten Aktionäre berechtigt sein, über den Spinout abzustimmen, für den das Unternehmen die Genehmigung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung am 10. April 2018 ersucht. *Gründe für Aktiensplit und Spinout:* *Shidan Gouran, President von GBT, sagte: * "Global Blockchain überprüfte ihre Aktivitäten und erkannte, dass nach ihrer Ansicht, kein ausreichend hoher "reiner" Marktwert für ihre verschiedenen und einzigartigen Geschäftstätigkeiten erzielt wurde, die innerhalb von GBT beherbergt sind. Diese sind vor allem: *1) *Die Investition in oder Inkubation und Generierung neuer Blockchains, ICOs und Tokens insbesondre in Partnerschaft mit führenden Marken, die eine große unternehmenseigene Nutzerbasis haben und/oder in Zusammenarbeit mit Industrieteilnehmern, deren Hauptgeschäftsbereiche von der Dezentralisierung und der Blockchain wirklich profitieren; und *2)* das Mining von Kryptowährungen, um den Investoren Zugang zu bestehenden bekannten und erstklassigen Währungen zu bieten wie z. B. Bitcoin und Ethereum durch die Entwicklung von Hardware und der damit verbundenen Infrastruktur, die ein "Mining" dieser Coins durchführen kann mittels der Verifizierung und Bestätigung der Transaktionen als zuverlässig durch die Verarbeitung schwieriger kryptografischer Probleme, die zur Lösung gewaltige Rechenleistungen benötigen. Dies ermöglicht Exposition zu einem Bruchteil der Betriebskosten und spekulativen Risiken, die mittels Einzelerwerbs zu aktuellen Preisniveaus realisierbar ist. *Bei Betrachtung des Werts unseres Unternehmens im Vergleich mit vergleichbaren börsennotierten Unternehmen, die z. B. nur als Miner tätig sind, wurde es offensichtlich, dass vergleichbare Unternehmen an kanadischen Börsen bei jeder Metrik einschließlich der Folgenden, viel höhere Bewertungen erhalten:* *1)* Für Betriebe in günstigen Rechtsprechungen zur Verfügung stehende MW-Leistung; und *2)* Gesamtrechenleistung für das Mining. Der Unterschied in der Bewertung bedeutete nach Ansicht des Managements, dass entweder der Wert unserer Investition und vertikalen Inkubation ignoriert oder der Wert der Mining-Sparte ignoriert wurde. *Der Spinout* ist ein Versuch nicht nur zur Vereinfachung unserer Geschichte für die Investoren, aber was bedeutender ist, zur "Öffnung" dieses übersehenen Wertes durch Aufspaltung des Unternehmens in zwei börsennotierte Unternehmen, jedes mit seinem eigenen bedeutenden individuellen undwichtigen Geschäftsschwerpunkt. *Der Aktiensplit* ist ein Versuch zur Verbesserung der zukünftigen Liquidität für beide Unternehmen. In einer Flut neuer Börsennotierungen von Unternehmen, die versuchen, die neu gefundene Popularität von Blockchain an sich zu reißen, muss das Kapital weiter zu diesen Unternehmen fließen, die die Stärke, die Werkzeuge und die Fähigkeit besitzen, durchzuhalten und zu florieren. Durch Beschaffung von 60 Millionen Dollar bis dato sowie durch die Führung eins Weltklasse-Team von Branchenpionieren ist das Unternehmen der Ansicht, dass es ein wichtiges Pionierunternehmen ist und weiterhin sein wird, welches seine unten eingehender beschriebenen Geschäftspläne ausführen wird. Jeder dieser Pläne erfolgt mit der Absicht zur Schaffung eines signifikanten, schnellen und anhaltenden Wertes für die Aktionäre und einer bedeutenden Auswirkung auf den aufstrebenden Stellenwert der Blockchain und Kryptowährungen für Regierungen, Industrien, Unternehmern und Einzelpersonen weltweit. *Go-Forward- Unternehmen: Global Blockchain Technologies' Geschäft* Die in BLOC verbleibenden Assets umfassen unsere Investitionen, Abkommen, Partnerschaften und unabhängige interne Initiativen zur Schaffung und Inkubation von öffentlichen Blockchains im Internetmaßstab, Firmenlösungen, Token und ICOs. *Obwohl in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden, so schließt eine Übersicht der Unternehmungsdomänen für die aktuellen Projekte des Unternehmens, die sich entweder im Laufen, in der Entwicklung oder in einem späten Verhandlungsstadium befinden folgendes ein:* *1) Handelsfinanzierung in Verbindung mit wichtigen Staaten.* *2) Peer-to- Peer-Speicherlösungen für Konzerne.* *3) Ethereum-Hard- Fork mit Funktionalität, die es als eine globale Zahlungslösung verbessern (die Laser Blockchain).* *4) Token-Nutzung von drei etablierten Spiele-Netzwerken mit über 200 Millionen Nutzern einschließlich Funktionalität für e-Sport und Glücksspiel.* *5) Dezentralisierter Marktplatz für Datenmassen, die auf die Multibillionen-Dollar- IoT-Branche zielen.* *6) Voll dezentralisierter Peer-to- Peer-Verleihmarktplatz basierend auf Laser Blockchain.* *7) Sicherungsplattform für Kunst einschließlich Musik, Video und Marken in Partnerschaft mit einigen der bekanntesten Künstler, Marken und Studios der Welt. Etwas, das vor Einführung der Blockchain nicht möglich war.* *8) Einführung einer mit dem Stellar-Netzwerk mit führendem FOREX vereinigten Börse und Überweisungspartner, die noch bekannt gegeben werden.* *9) Einführung einer Kryptowährungsbörse mit staatlicher Unterstützung.* Ferner setzt das Unternehmen seine Zusammenarbeit an und die Monetarisierung des bestehenden strategischen Aktienbesitzes und des Besitzes an ICO-Investitionen fort und prüft zurzeit mehr als ein halbes Dutzend neuer

