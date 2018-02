Usabilla B.V. (www.usabilla.com) ist stolz darauf, dass sie von Joblift als die neue Voice-of-Customer-Lösung des Unternehmens ausgewählt wurde.

Die innovative Job-Plattform, die neueste Verfahren des maschinellen Lernens und Big Data-basierte Algorithmen verwendet, um Arbeitgeber und Jobsuchende optimal aufeinander abzustimmen, will ein detailliertes Verständnis des Besucherverhaltens gewinnen, um somit besser in das Nutzererlebnis investieren zu können.

Durch den Einsatz der Feedback-Lösung von Usabilla auf ihrer Plattform kann Joblift qualitative und quantitative Daten erheben, die Einblicke in das Nutzerverhalten in Echtzeit ermöglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse versetzen das Unternehmen in die Lage, das gesamte Nutzererlebnis zu verbessern und kundenzentrierte Optimierungsentscheidungen zu treffen, die letztlich die Konversionsrate und den Umsatz steigern.

Lukas Erlebach, Gründer und CEO von Joblift, erläutert: "Die Implementierung einer Voice-of-Customer-Lösung ermöglicht es Joblift, die Kundenzufriedenheit zu steigern, Bugs auf der Website ausfindig zu machen und die Nutzer in die Entwicklung von Funktionen einzubeziehen

Dank der wertvollen Einsichten die Usabilla bietet, kann Joblift den richtigen Bewerber besser mit dem richtigen Job zusammenbringen. Ein Win-Win-Situation für das Unternehmen und seine wachsende Nutzer-Basis.

Richard Prochazka, Business Development Manager von Usabilla für den deutschen Markt, kommentiert: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Joblift bei der Weiterentwicklung ihrer nutzerorientierten Strategie. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Lösung das Unternehmen dabei unterstützen kann, die beliebteste Plattform für Jobsuchende auf allen Ebenen rund um den Globus zu werden."

Über Usabilla

Usabilla unterstützt Marken wie KLM, Tommy Hilfiger, Philips und Booking.com die Leistungsfähigkeit ihrer Webseiten, Apps und Emails durch live User-Feedback zu verbessern.

Usabilla wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass kontinuierliches User-Feedback der Schlüssel zu erfolgreichen Websites, Produkten und Dienstleistungen ist. Weltweit nutzen bereits mehr als 20.000 Kunden unsere Voice of Customer Lösungen, um die User Experience zu verbessern, Konversionsraten zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usabilla.com

Über Joblift

Joblift ist eine Plattform für Jobsuchende, die Kandidaten den intuitivsten und reibungslosesten Ablauf während des Recruiting-Prozesses bietet. Joblift verwendet die neuesten Verfahren des maschinellen Lernens und Big Data-basierte Algorithmen, um Arbeitgeber und Jobsuchende optimal aufeinander abzustimmen.

Joblift ist gegenwärtig in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aktiv und arbeitet mit über 4.000 Partnern zusammen, um über 10 Millionen offene Stellen auf seiner Plattform zu vereinen.

