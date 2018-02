Der MPF3101-SRW bietet eine beispiellose Bandbreite und Flexibilität im Hinblick auf die Weiterentwicklung von 100G im Einzelwellenlängenmodus für 5G-Mobilfunknetze

Mobile World Congress MultiPhy Ltd, ein globaler Marktführer im Bereich DSP-basierter Kommunikationshalbleiter mit hoher Bandbreite für Rechenzentrums- und WLAN-Konnektivität gab heute die Verfügbarkeit des MPF3101-SRW bekannt, einem 100G-PAM4-DSP-Chip mit Einzelwellenmodus, der für 5G-Cloud-RAN-Netzwerkverbindungen konzipiert ist. Der MPF3101-SRW ist die neueste Ergänzung der 100G-FlexPhy-Produktlinie von MultiPhy und ein weiterer Schritt hin zur Bereitstellung von Einzelwellenlängen-Lösungen, die das Unternehmen in Aussicht gestellt hat.

Der MPF3101-SRW bietet beispiellose Leistungsmerkmale und ermöglicht kostengünstige optische Verbindungen mit Übertragungsraten von bis zu 100G pro Wellenlänge in Cloud-RAN-Netzwerken. Das Produkt verfügt über fortschrittliche DSP- und Mischsignal-Technologien in Kombination mit PAM4-Modulation, was die schrittweise Steigerung von Datenübertragungsraten ermöglicht, während Kosten und Stromverbrauch gesenkt werden. Das speziell für ein erweitertes Temperaturspektrum konzipierte Produkt ist zudem programmierbar und unterstützt Übertragungsraten von 25G und 50G, so dass ein nahtloses Netzwerk-Upgrade möglich ist. Es ist mit dem Formfaktor QSFP28 für mehrere Fronthaul-Anwendungen kompatibel und entspricht dem CPRI-Standard (Option 10).

"5G-WLAN-Anwendungen stellen für die gesamte optische Industrie eine große Chance dar", so Osa Mok, Mitbegründer und Chief Marketing Officer von InnoLight. "Die optischen 100G-Einzelwellenlängen-Module von InnoLight, ermöglicht durch Multiphys innovative PAM4 DSP, sind für die zügige Realisierung dieser Chance entscheidend."

"Die anstehende Aufrüstung auf 5G-Mobilfunknetze erzeugt eine starke Nachfrage nach neuen, hochleistungsfähigen optischen Konnektivitätslösungen", erklärt Avi Shabtai, CEO von MultiPhy. "Die Nachfrage nach 100G-Verbindungen, die den Ausbau dieser Netzwerke erlauben, nimmt ganz klar zu. Dabei dürfte der MPF3101-SRW das Kernelement dieser Netzwerkverbindungen werden."

Weitere Informationen über den MPF3101-SRW und sein Entwicklungssystem erhalten Sie von jeder MultiPhy-Verkaufsniederlassung in Ihrer Nähe.

Über MultiPhy

MultiPhy ist der weltweite Marktführer, wenn es um ultramoderne integrierte Schaltkreise zur digitalen Signalverarbeitung für die Hochgeschwindigkeitskommunikation geht. Die 100Gb/s-CMOS-Chipsets mit fortschrittlichen Modulationsschemata des Unternehmens sind für einen durch den dramatischen Anstieg des Datenverkehrs bedingten technologischen Paradigmenwechsel führend. Die Lösungen von MultiPhy machen optische Netzwerke schneller, in ihrer Größe anpassbar, flexibel und kostengünstig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

